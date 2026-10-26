Harry Kane conquista el Balón de Oro tras una temporada récord

Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial al conquistar el Balón de Oro en Londres. El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa puso fin a una espera de 24 años para Inglaterra, que no celebraba un ganador desde Michael Owen, consagrado en 2001.

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La distinción premia una temporada excepcional del atacante, que acumuló 73 goles y ocho asistencias entre su club y el seleccionado inglés. Un registro goleador de semejante magnitud tiene pocos precedentes y evoca la campaña 2021-2022 de Lionel Messi, aunque el astro argentino llegó a marcar 91 tantos en el año calendario 2012.

Con esta conquista, Kane suma su nombre a la historia del fútbol inglés y corona una campaña en la que su capacidad goleadora volvió a situarlo entre las principales figuras del deporte mundial.