Fútbol Internacional
26 de octubre de 2026 - 19:59

Harry Kane conquista el Balón de Oro tras una temporada récord

El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane (33 años) se quedó con el máximo galardón individual del fútbol mundial, el sexto para Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.
El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane (33 años) se quedó con el máximo galardón individual del fútbol mundial, el sexto para Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.225454+0000 FRANCK FIFE

El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane se quedó con el máximo galardón individual del fútbol mundial, el sexto para Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001. Entre su club y la selección, registró 73 goles y ocho asistencias.

Por ABC Color
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Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial al conquistar el Balón de Oro en Londres. El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa puso fin a una espera de 24 años para Inglaterra, que no celebraba un ganador desde Michael Owen, consagrado en 2001.

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La distinción premia una temporada excepcional del atacante, que acumuló 73 goles y ocho asistencias entre su club y el seleccionado inglés. Un registro goleador de semejante magnitud tiene pocos precedentes y evoca la campaña 2021-2022 de Lionel Messi, aunque el astro argentino llegó a marcar 91 tantos en el año calendario 2012.

Con esta conquista, Kane suma su nombre a la historia del fútbol inglés y corona una campaña en la que su capacidad goleadora volvió a situarlo entre las principales figuras del deporte mundial.