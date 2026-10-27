¡Batacazo histórico! El Arsenal cae eliminado ante un equipo de la cuarta división

En lo que parecía una visita de trámite al estadio Highbury, con capacidad para apenas 5.000 espectadores, el Arsenal se encontró con un rival dispuesto a desafiar los pronósticos. El Fleetwood tomó ventaja a los 20 minutos, cuando Aarón Loupalo-Bi aprovechó la floja marca del juvenil Marli Salmon dentro del área para vencer a Illan Meslier.

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El conjunto local sostuvo la ventaja hasta el minuto 50, cuando Viktor Gyökeres consiguió el empate con una definición poco ortodoxa. El Arsenal dispuso de ocasiones para evitar los penales, pero no logró quebrar la resistencia de su adversario.

El cierre también tuvo tensión. El joven Max Dowman fue expulsado por una patada a un rival sin el balón en juego, por lo que el Arsenal afrontó los minutos finales en inferioridad numérica. Además, el encuentro sufrió una interrupción durante varios minutos debido a la presencia de un dron sobre el campo.

En el tiempo añadido, el arquero Jay Linch ya había salvado al Fleetwood al evitar sobre la línea un gol que parecía seguro de Ben White. Sin embargo, su actuación alcanzó una dimensión histórica en la tanda de penales, cuando adivinó el remate de Bruno Guimarães.

El fallo del brasileño fue el único de la serie. Con el posterior acierto de Conor Haughey, el Fleetwood selló una clasificación inesperada y dejó al Arsenal fuera de la competición, en una noche que expuso las dificultades del equipo londinense ante un adversario de menor categoría.

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El Fleetwood avanzó así a los cuartos de final, instancia a la que también accedió el Bradford City, de la League One, tras vencer por 2-0 al Peterborough.