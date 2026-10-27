ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 19:28

¡Batacazo histórico! El Arsenal cae eliminado ante un equipo de la cuarta división

Fleetwood Town, conjunto de la cuarta división, eliminó al poderoso Arsenal.
Fleetwood Town, conjunto de la cuarta división, eliminó al poderoso Arsenal.202810+0000 DARREN STAPLES

El Arsenal sufrió un golpe inesperado en la Copa de la Liga inglesa. El equipo de Mikel Arteta, señalado como campeón de la Premier League y finalista de la Champions League en la información de origen, quedó eliminado ante el modesto Fleetwood Town, conjunto de la cuarta división, que se impuso en la tanda de penales después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En lo que parecía una visita de trámite al estadio Highbury, con capacidad para apenas 5.000 espectadores, el Arsenal se encontró con un rival dispuesto a desafiar los pronósticos. El Fleetwood tomó ventaja a los 20 minutos, cuando Aarón Loupalo-Bi aprovechó la floja marca del juvenil Marli Salmon dentro del área para vencer a Illan Meslier.

Lea más: Ronaldo Martínez está a un gol de activar la compra obligatoria en Vélez

El conjunto local sostuvo la ventaja hasta el minuto 50, cuando Viktor Gyökeres consiguió el empate con una definición poco ortodoxa. El Arsenal dispuso de ocasiones para evitar los penales, pero no logró quebrar la resistencia de su adversario.

El cierre también tuvo tensión. El joven Max Dowman fue expulsado por una patada a un rival sin el balón en juego, por lo que el Arsenal afrontó los minutos finales en inferioridad numérica. Además, el encuentro sufrió una interrupción durante varios minutos debido a la presencia de un dron sobre el campo.

En el tiempo añadido, el arquero Jay Linch ya había salvado al Fleetwood al evitar sobre la línea un gol que parecía seguro de Ben White. Sin embargo, su actuación alcanzó una dimensión histórica en la tanda de penales, cuando adivinó el remate de Bruno Guimarães.

El fallo del brasileño fue el único de la serie. Con el posterior acierto de Conor Haughey, el Fleetwood selló una clasificación inesperada y dejó al Arsenal fuera de la competición, en una noche que expuso las dificultades del equipo londinense ante un adversario de menor categoría.

El Fleetwood avanzó así a los cuartos de final, instancia a la que también accedió el Bradford City, de la League One, tras vencer por 2-0 al Peterborough.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
03
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más

Te puede interesar