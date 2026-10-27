Ronaldo Martínez está a un gol de activar la compra obligatoria en Vélez

Originario de Eusebio Ayala (Cordillera), el artillero atraviesa un momento dulce que lo catapultó a la cima de la tabla de goleadores de Torneo Clausura de la Liga Profesional argentina. Con 10 anotaciones en total en el campeonato (9 con la camiseta de la “V” Azulada y 1 con la Talleres), comparte el cetro de máximo artillero del certamen junto al italo-argentino Agustín Módica de Gimnasia de Mendoza.
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El despegue mediático y el gran reconocimiento de la hinchada velezana llegaron este último fin de semana. Cuando el atacante guaraní se robó todas las miradas de Argentina y a nivel internacional al firmar un triplete (hat-trick) frente a Central Córdoba, coronando su actuación con una impresionante chilena que ya compite entre los mejores goles del año.
A un solo grito de la compra obligatoria
Según información de Velezonline, el canterano de Cerro Porteño anota un gol más, se ejecutará de forma automática la obligación de compra por parte de Vélez Sarsfield, que deberá abonar 2.3 millones de dólares para adquirir el 75% del pase del delantero. Talleres de Córdoba ya no tendrá margen para repescarlo, y al artillero todavía le quedan por delante los duelos frente a San Lorenzo y Unión de Santa Fe.