ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Argentino
27 de octubre de 2026 - 16:36

Ronaldo Martínez está a un gol de activar la compra obligatoria en Vélez

Ronaldo Martínez sonríe con una pelota de la AFA en las manos, en un estadio lleno de espectadores al fondo.
Ronaldo Martínez se toma una selfie en el campo de fútbol tras un partido frente a un estadio lleno.ABC

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez vive un gran presente en el fútbol argentino, siendo la gran sensación del torneo, dejando atrás un opaco paso por Talleres —donde apenas sumó 4 goles y 2 asistencias en 24 partidos— para consagrarse hoy como la gran figura de Vélez Sarsfield.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Originario de Eusebio Ayala (Cordillera), el artillero atraviesa un momento dulce que lo catapultó a la cima de la tabla de goleadores de Torneo Clausura de la Liga Profesional argentina. Con 10 anotaciones en total en el campeonato (9 con la camiseta de la “V” Azulada y 1 con la Talleres), comparte el cetro de máximo artillero del certamen junto al italo-argentino Agustín Módica de Gimnasia de Mendoza.

Lea más: Video: Ronaldo Martínez firma un triplete y lidera la goleada de Vélez

El despegue mediático y el gran reconocimiento de la hinchada velezana llegaron este último fin de semana. Cuando el atacante guaraní se robó todas las miradas de Argentina y a nivel internacional al firmar un triplete (hat-trick) frente a Central Córdoba, coronando su actuación con una impresionante chilena que ya compite entre los mejores goles del año.

A un solo grito de la compra obligatoria

Según información de Velezonline, el canterano de Cerro Porteño anota un gol más, se ejecutará de forma automática la obligación de compra por parte de Vélez Sarsfield, que deberá abonar 2.3 millones de dólares para adquirir el 75% del pase del delantero. Talleres de Córdoba ya no tendrá margen para repescarlo, y al artillero todavía le quedan por delante los duelos frente a San Lorenzo y Unión de Santa Fe.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar