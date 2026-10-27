El internacional paraguayo Hugo Cuenca se estrena en una convocatoria del Celta

El centrocampista, de 21 años, llegó este verano a Vigo para reforzar al filial celeste tras su ascenso a LaLiga Hypermotion, donde ha disputado ocho partidos, tres de ellos como titular, con el conjunto dirigido por Fredi Álvarez.

Formado en el CD Capiatá de su país, Cuenca dio el salto a la cantera del AC Milán en el verano de 2020. Tras finalizar su contrato con el equipo rojinegro, en 2026 firmó por el Genova, club al que sigue perteneciendo.

Giráldez también cita del filial al defensa Quique Ribes, a los centrocampistas Hugo Burcio y Andrés Antañón y a los atacantes Ángel Arcos, Óscar Marcos y Vladimir.