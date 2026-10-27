Flamengo y Palmeiras disputan el liderato con vibrantes clásicos

El Fla, líder con 70 unidades, visitará el jueves por la 33ª fecha a su archirrival Vasco da Gama. Un día antes, el Verdão se citará con el Santos de Neymar, deseoso de revertir el orden de la tabla a falta de seis partidos para el final de la temporada.

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El club más popular de Brasil, Flamengo, mantuvo la punta gracias a una victoria 3-2 ante Atlético Mineiro el lunes, en el Maracaná, con un gol de penal en la última jugada del encuentro.

La dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata la semana pasada lo dejó con un único título en disputa. Su poderosa plantilla diseñada para buscar un inédito triplete -y defender los títulos de la Libertadores y el Brasileirão- ya había sido eliminada en la quinta ronda de la Copa de Brasil por el Vitória. “Hay dos formas de evaluar el trabajo: una es por los títulos, y la otra es por el porcentaje de éxito. Creo que el porcentaje de éxito es de un buen nivel. En la semifinal (de la Libertadores), fueron dos empates y perdimos en los penales”, dijo el técnico portugués Leonardo Jardim.

Estadio prestado

El derbi del jueves con el Vasco da Gama se disputará en el césped artificial del estadio Nilton Santos, casa del Botafogo, con la mitad del recinto disponible para los aficionados de cada club. La policía y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no autorizaron jugarlo en el feudo vascaíno São Januário por cuestiones de seguridad.

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Por su parte, el Vasco llega al duelo en una situación muy similar: fue eliminado la semana pasada en semis de la Copa Sudamericana por Boca Juniors y el sábado ganó en el descuento al Corinthians 3-2 en el campeonato local.

El Gigante de la Colina quiere una victoria que lo aleje de la zona roja del descenso y le complique la disputa por el título a su eterno adversario. “Sabemos que es un rival de nuestra ciudad, pero en este momento, honestamente, tenemos que ver bien la dimensión de los dos clubes”, dijo su entrenador, el luso Pedro Emanuel.

Santos, sin Neymar

El otro candidato al título, el Palmeiras, visita este miércoles a un Santos que no dispondrá del sancionado Neymar. El astro brasileño vio la roja el sábado contra el Bahía al taparse la boca cuando hablaba a un contrincante.

Palmeiras, finalista de la Libertadores ante Estudiantes y semifinalista de la Copa de Brasil contra Vasco, sigue soñando con un histórico triplete.

El laureado técnico portugués Abel Ferreira cuenta con el regreso del delantero Vitor Roque tras superar una lesión, aunque perdió por el mismo motivo al atacante paraguayo Ramón Sosa.

“Estamos muy motivados por tener la posibilidad de continuar disputando todavía los tres títulos de la temporada, esto es nuestro combustible”, explicó el delantero argentino José Manuel “Flaco” López.

El Santos todavía anhela clasificar a la próxima Libertadores. El Peixe es octavo con 46 puntos, a cinco de la zona de clasificación continental.

Descenso al rojo vivo

Además de la lucha por el título, la atención está centrada en la zona de descenso. Con Chapecoense y Remo prácticamente condenados a la segunda división, quedan dos plazas en juego que gigantes como Corinthians, Gremio e Inter buscan evitar.

El Inter visita en el Maracaná al Fluminense, por ahora rozando los puestos del descenso. Su perseguidor a tan solo un punto, su archirrival Gremio, recibe en casa al Athletico Paranaense. Finalmente, el Corinthians, a dos unidades de la salvación, busca su primera victoria con el neerlandés Clarence Seedorf en el banquillo cuando reciba en casa al Mirassol.

La cartelera

Miércoles

19:30: Santos vs. Palmeiras

19:30: Fluminense vs. Inter

19:30: Bragantino vs. Chapecoense

21:30: Remo vs. Botafogo

21:30: Bahía vs. São Paulo

Jueves

19:30: Atlético Mineiro vs. Cruzeiro

20:00: Vasco da Gama vs. Flamengo

21:30: Gremio vs. Paranaense

Viernes

20:00: Corinthians vs. Mirassol

Sábado

16:00: Coritiba vs. Vitória

Puntuaciones

1. Flamengo 70

2. Palmeiras 69

3. Cruzeiro 54

4. Paranaense 54

5. Fluminense 51

6. Atlético Mineiro 50

7. Bahía 50

8. Santos 46

9. São Paulo 43

10. Bragantino 41

11. Botafogo 39

12. Coritiba 39

13. Vasco da Gama 38

14. Vitória 38

15. Mirassol 37

16. Inter 35

17. Gremio 34

18. Corinthians 33

19. Remo 26

20. Chapecoense 21

Los cuatro últimos descienden a la Serie B.