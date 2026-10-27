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Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 17:10

Lamine Yamal tras la espina del Balón de Oro: “Algún día llegará mi momento”

Spain's forward Lamine Yamal poses upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Spain's forward Lamine Yamal poses upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)204947+0000 FRANCK FIFE

Apenas un día después de quedarse a las puertas de conquistar el Balón de Oro —que finalmente conquistó el delantero inglés Harry Kane—, el joven astro del Barcelona, Lamine Yamal, expresó que en algún momento le tocará conquistar el galardón.

Por ABC Color
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El extremo azulgrana, que culminó una noche agridulce tras finalizar en la tercera posición de la votación por detrás de Kane y del madridista Kylian Mbappé —y de llevarse por tercera vez el trofeo al mejor jugador joven del mundo—, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a su afición y a sus competidores.

Lea más: Harry Kane conquista el Balón de Oro tras una temporada récord

“Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo”, escribió Yamal en su cuenta de Instagram, acompañado de una galería de imágenes de su paso por la gran gala. Con una mezcla de resiliencia y la convicción de quien sabe que su era en la élite global es inevitable, sentenció: “Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, afirma Lamine Yamal.

Tras felicitar formalmente al resto de los galardonados de la noche, el canterano culé dio vuelta la página de inmediato para ratificar su compromiso total con la entidad catalana y dejar claro cuáles son sus prioridades absolutas a corto plazo.

“Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, concluyó el joven genio, dejando atrás los destellos de la alfombra roja para concentrarse de lleno en los próximos desafíos de la temporada.

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