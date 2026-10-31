La española Lucía anota su décimo tanto en la goleada del Monterrey sobre Pumas

En la decimotercera y penúltima jornada del campeonato, Diana García, dos veces; Lourdes Bosch, otras dos, y Lucía García, una, y Valerie Vargas, una; anotaron por las Rayadas, confirmadas como líderes del grupo A.

En el minuto 11, Fátima Servín le puso una asistencia a Diana García, quien convirtió de cabeza, el 1-0, después de lo cual las universitarias se plantaron bien y equilibraron el encuentro.

En la segunda parte, Monterrey se volcó al ataque y en dos minutos se escapó en el marcador; en el 50, Lucía García apareció por la banda izquierda, hizo un recorte en el área y, de zurda, convirtió. En el 52, Diana García hizo su segundo tanto, al recuperar un rebote de la guardameta y meterlo en la red.

La defensa de Pumas hizo agua y Monterrey pasó por encima de las universitarias. En el 82, Bosch anotó de zurda a pase de Alexandra Godínez; en el 86, Valerie Vargas anotó con un golpe de zurda y en el 90+2 Bosch cerro la cuenta con otro gol de zurda.

Monterrey llegó a 11 victorias, un empate, una derrota y 34 puntos, suficientes para liderar el grupo A, dos unidades más que el Tigres UANL, que este viernes goleó por 0-7 al Atlas.

La sudafricana Thembi Kgatlana anotó dos goles y puso dos asistencias para encabezar el ataque de las 'Amazonas', que completaron el festín ofensivo con anotaciones de Diana Ordóñez, de la ghanesa Grace Asantewa, de Stephany Mayor, de María Sánchez y de la brasileña Jennifer.

En el otro duelo de hoy, las Chivas de Guadalajara fueron de menos a más y se impusieron por 2-3 al Toluca.

Con goles de la francesa Eugenie Le Sommer y de Sonia Vázquez, Toluca tomó ventaja en su estadio, pero el Guadalajara le dio la vuelta al partido con dos dianas de Alicia Cervantes y una de Natalia Colín.

Este sábado, el Pachuca visitará al Querétaro, Cruz Azul al Tijuana y Santos Laguna al Necaxa; el domingo, el campeón América recibirá al Atlante y el lunes se bajará el telón de la jornada con el juego León-San Luis.