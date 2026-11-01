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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 23:37

Independiente del Valle acaricia el bicampeonato con exhibición de “Cocoliso” González

El delantero paraguayo, Carlos "Cocoliso" González celebra el segundo tanto del Independiente del Valle en su triunfo ante Liga de Quito.
El delantero paraguayo, Carlos "Cocoliso" González celebra el segundo tanto del Independiente del Valle en su triunfo ante Liga de Quito.

El delantero guaraní fue la gran figura del encuentro al firmar una asistencia y un gol en el 2-0 ante Liga de Quito. Los negriazules quedan a solo un punto de sentenciar la Liga Pro de Ecuador.

Por ABC Color
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“Cocoliso” González enciende la fiesta del gol

Independiente del Valle dio un paso gigante y prácticamente definitivo hacia un nuevo título en el fútbol ecuatoriano tras imponerse por 2-0 a Liga de Quito. El gran protagonista de la tarde dominical fue el delantero paraguayo Carlos “Cocoliso” González, quien cuajó una actuación memorable al participar directamente en ambas anotaciones.

Lea más: Palmeiras y Gremio golpean primero y sacan ventaja en las semifinales de la Copa do Brasil

El primer tanto llegó por intermedio de Steven Góngora, tras una fantástica asistencia de González. Ya en el complemento, con el ingreso también del mediocampista compatriota Hugo Quintana, el propio “Cocoliso” se encargó de estampar el 2-0 definitivo que sentenció el duelo y desató la algarabía en el cuadro negriazul.

A un paso de la gloria en la Liga Pro

Con esta victoria, Independiente del Valle escala hasta los 81 puntos a falta de 15 por disputar. La ventaja es lapidaria: le bastará con sumar una sola unidad en la próxima jornada ante Aucas para asegurar matemáticamente el bicampeonato de la Liga Pro, dejando sin opciones a su más cercano perseguidor, Macará (66 unidades), que goleó 0-3 a Barcelona.

Panorama encendido en la parte alta y baja

La derrota complica seriamente a Liga de Quito, que cae al cuarto puesto con 53 puntos y ve peligrar su boleto a la Copa Libertadores 2027. En contrapartida, Aucas aprovechó para trepar al tercer lugar de la tabla con 54 unidades tras vencer por 1-2 a domicilio a la Universidad Católica.

En la zona media, Libertad abrochó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana al alcanzar los 51 puntos, luego de un empate sin goles en su visita a Guayaquil City (47), cuando ya solo resta una última y apasionante fecha para clausurar el cuadrangular final.

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