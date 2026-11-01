Independiente del Valle acaricia el bicampeonato con exhibición de “Cocoliso” González

“Cocoliso” González enciende la fiesta del gol

Independiente del Valle dio un paso gigante y prácticamente definitivo hacia un nuevo título en el fútbol ecuatoriano tras imponerse por 2-0 a Liga de Quito. El gran protagonista de la tarde dominical fue el delantero paraguayo Carlos “Cocoliso” González, quien cuajó una actuación memorable al participar directamente en ambas anotaciones.

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El primer tanto llegó por intermedio de Steven Góngora, tras una fantástica asistencia de González. Ya en el complemento, con el ingreso también del mediocampista compatriota Hugo Quintana, el propio “Cocoliso” se encargó de estampar el 2-0 definitivo que sentenció el duelo y desató la algarabía en el cuadro negriazul.

El campeón le pega al rey 🔵⚫️



Steven Góngora metió un misilazo inatajable para Gonzalo Valle y puso el 1-0 para @IDV_EC en casa contra @LDU_Oficial .#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/hZoLZ7jZU0 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 1, 2026

A un paso de la gloria en la Liga Pro

Con esta victoria, Independiente del Valle escala hasta los 81 puntos a falta de 15 por disputar. La ventaja es lapidaria: le bastará con sumar una sola unidad en la próxima jornada ante Aucas para asegurar matemáticamente el bicampeonato de la Liga Pro, dejando sin opciones a su más cercano perseguidor, Macará (66 unidades), que goleó 0-3 a Barcelona.

El que pega una, pega dos veces ✅



Charli González metió un remate de media distancia, se desvía en Segovia y ya gana 2-0 @IDV_EC .#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/yhXbb4UhTY — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 1, 2026

Panorama encendido en la parte alta y baja

La derrota complica seriamente a Liga de Quito, que cae al cuarto puesto con 53 puntos y ve peligrar su boleto a la Copa Libertadores 2027. En contrapartida, Aucas aprovechó para trepar al tercer lugar de la tabla con 54 unidades tras vencer por 1-2 a domicilio a la Universidad Católica.

En la zona media, Libertad abrochó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana al alcanzar los 51 puntos, luego de un empate sin goles en su visita a Guayaquil City (47), cuando ya solo resta una última y apasionante fecha para clausurar el cuadrangular final.