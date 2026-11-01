Palmeiras y Gremio golpean primero y sacan ventaja en las semifinales de la Copa do Brasil

Palmeiras resiste y manda con sabor paraguayo

El Allianz Parque vivió una jornada redonda para el Palmeiras. Capitaneado de principio a fin por el paraguayo Gustavo Gómez, el Verdao se impuso por la mínima (1-0) al Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa do Brasil.

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El encuentro se resolvió en el minuto 23 del primer tiempo, cuando otro compatriota, Maurício Magalhães Prado, aprovechó el dominio absoluto de su equipo para anotar el único tanto del compromiso. Pese a las múltiples ocasiones generadas en la primera mitad, los de Abel Ferreira debieron replegarse en el complemento ante la reacción del cuadro vascaíno, dirigido por Pedro Emanuel.

Gol do Palmeiras! Maurício abre o placar contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. pic.twitter.com/2YgB6fvReD — ge (@geglobo) November 1, 2026

Ni siquiera la expulsión del uruguayo Alan Saldivia en los minutos finales desequilibró el marcador. Con esta ventaja, el Palmeiras visitará Río de Janeiro el próximo domingo con la tranquilidad de que un empate le bastará para meterse en la final, manteniendo vivo su sueño de alcanzar la ansiada triple corona, ya que también es finalista de la Copa Libertadores —donde se medirá a Estudiantes de La Plata— y escolta del líder Flamengo en el Brasileirao.

Gremio impone condiciones en Porto Alegre con protagonismo guaraní

En la otra llave de semifinales, el Gremio sacudió el tablero al vencer por 2-0 al Atlético Mineiro en un sólido partido disputado en Porto Alegre, un encuentro que contó con la presencia estelar y los noventa minutos en cancha del mediocampista paraguayo Matías Villasanti, firme como la gran manija del mediocampo tricolor.

El conjunto de Renato Gaúcho abrió la cuenta muy temprano, en el minuto 11, gracias a la joven promesa Carlos Vinícius tras una asistencia del guardameta Weverton. Ya en el arranque del segundo tiempo, en el minuto inicial, el volante peruano Erick Noriega sentenció el pleito al capitalizar una gran jugada colectiva iniciada por el colombiano José David Enamorado.

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El 2-0 deja a los gaúchos con un margen muy favorable de cara a la vuelta en Belo Horizonte, donde podrán avanzar incluso perdiendo por la mínima. Por su parte, el Mineiro de Eduardo Domínguez tendrá la dura misión de remontar en su estadio, mientras equilibra fuerzas de cara a su próxima gran cita: la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors en Barranquilla.