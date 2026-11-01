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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 23:59

Lionel Messi impulsan la remontada del Inter Miami en casa del New England

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, celebra un gol con sus compañeros durante un partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el Gillette Stadium de Foxborough.
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, celebra un gol con sus compañeros durante un partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el Gillette Stadium de Foxborough.024730+0000 JOSEPH PREZIOSO

El astro argentino firma una asistencia y el gol de la victoria para certificar la clasificación a la Concachampions. El paraguayo Matías Galarza sumó minutos en la segunda mitad.

Por ABC Color
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Remontada de jerarquía en la Conferencia Este

El Inter Miami dio un golpe de autoridad este domingo a domicilio al imponerse por 1-2 al New England Revolution, en un duelo directo por la segunda plaza de la Conferencia Este de la MLS. El encuentro, que contó con el ingreso del centrocampista paraguayo Matías Galarza al minuto 63 para aportar equilibrio en la medular, tuvo a Lionel Messi como el indiscutible héroe de la jornada.

Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local sorprendió al arrancar el complemento con un tanto del húngaro Dániel Gazdag en el minuto 53. Sin embargo, la reacción de los de Florida no tardó en llegar impulsada por su capitán.

El show de Messi y el sello goleador

En el minuto 69, Messi propició el empate parcial al asistir al delantero mexicano Germán Berterame, quien conectó un certero cabezazo para igualar las acciones.

Cuando el partido agonizaba y el empate parecía inamovible, apareció la magia del ’10’. En el minuto 83, tras recibir un pase preciso del venezolano Telasco Segovia, el argentino sacó un latigazo cruzado de zurda para firmar el 1-2 definitivo, alcanzando así su gol número 26 en la presente temporada de la MLS.

Boleto a la Concachampions y cierre de infarto

Con esta victoria, el Inter Miami cortó una racha de dos partidos sin ganar, alcanzó los 59 puntos —superando los 58 de su rival— y aseguró matemáticamente su participación en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo continental que persigue Messi.

La segunda posición de la conferencia se definirá en la última jornada de la fase regular la próxima semana: el Inter Miami visitará a Charlotte con la ventaja de depender de sí mismo, mientras que el New England Revolution buscará recuperar terreno en su visita al Orlando City.

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