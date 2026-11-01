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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 10:25

Video: Arnaldo Castillo le da la victoria del O’Higgins

Arnaldo Castillo Benega, en el festejo de su gol para el O'Higgins de Chile.
Arnaldo Castillo Benega, en el festejo de su gol para el O'Higgins de Chile.Redes Sociales

El O’Higgins de Rancagua derrotó el sábado por 1-0 a Ñublense por la Liga chilena, mediante la anotación del paraguayo Arnaldo Castillo Benega.

Por Victor Miranda
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Una significativa victoria obtuvo el O’Higgins sobre Ñublense por 1-0, gracias al gol del centroatacante altoparanaense Arnaldo Castillo Benega, de 29 años.

Lea más: Video: Guillermo Paiva anota en derrota del Junior de Barranquilla

La felicidad no fue completa para el artillero guaraní, ya que poco después de su conversión fue expulsado por juego brusco grave.

El conjunto celeste de Rancagua escaló al puesto 12 de la clasificación del certamen trasandino, del que participan 16 clubes.

Castillo tiene una larga militancia en el O’Higgins, Juega allí desde el 2023, acumulando 143 presencias, con 35 conversiones.

La temporada 2026 es la más fructífera en la carrera del paraguayo, con 22 tantos en 51 partidos.

En su etapa juvenil, Arnaldo se acopló a Universidad de Concepción. Luego actuó por Deportes Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Montt, hasta pasar a O’Higgins. En la U de Conce tuvo dos etapas.

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