Video: Arnaldo Castillo le da la victoria del O’Higgins

Una significativa victoria obtuvo el O’Higgins sobre Ñublense por 1-0, gracias al gol del centroatacante altoparanaense Arnaldo Castillo Benega, de 29 años.

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🩵⚽👏 ¡La ventaja del Capo!



Arnaldo Castillo puso el primer gol en el cierre del primer tiempo entre O'Higgins y Ñublense. Tan sólo minutos después, el mismo jugador fue expulsado por roja directa debido a una infracción este #MatchdaySábado.



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La felicidad no fue completa para el artillero guaraní, ya que poco después de su conversión fue expulsado por juego brusco grave.

El conjunto celeste de Rancagua escaló al puesto 12 de la clasificación del certamen trasandino, del que participan 16 clubes.

Castillo tiene una larga militancia en el O’Higgins, Juega allí desde el 2023, acumulando 143 presencias, con 35 conversiones.

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La temporada 2026 es la más fructífera en la carrera del paraguayo, con 22 tantos en 51 partidos.

En su etapa juvenil, Arnaldo se acopló a Universidad de Concepción. Luego actuó por Deportes Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Montt, hasta pasar a O’Higgins. En la U de Conce tuvo dos etapas.