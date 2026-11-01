Video: Guillermo Paiva anota en derrota del Junior de Barranquilla

El estadio Bello Horizonte de Villavicencio albergó el enfrentamiento entre Llaneros y Junior de Barranquilla, ganado por los locales 3-2.

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Juan José Ramírez adelantó al dueño de casa, Yimmi Chará empató, Jhojan Escobar volvió a poner al frente al anfitrión y el otrora juvenil Guillermo Paiva, hoy con 29 años, estableció el 2-2 transitorio mediante un penal.

🦈⚽ ¡Gol de Guillermo Paiva! ¡El atacante de Junior puso el 2-2 contra Llaneros!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/4WHJwOBr1h — Win Sports (@WinSportsTV) November 1, 2026

También por la vía de los 12 pasos, Neider Ospina le dio la victoria al Llaneros, que ocupa el puesto 13 de la Liga colombiana que cuenta con 20 competidores. El Tiburón marcha en la decimosexta colocación de la competencia, que es liderada por Atlético Nacional de Medellín.

El altoparanaense Guillermo Paiva, de 29 años, surgido en 3 de Febrero de Ciudad del Este y consolidado en el profesionalismo en Olimpia, militó en Zamora de Venezuela, Náutico de Brasil y Colo Colo de Chile. El delantero juega en Junior desde el 2025, con 97 partidos acumulados y 19 goles.