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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 10:06

Video: Guillermo Paiva anota en derrota del Junior de Barranquilla

Guillermo Miguel Paiva Ayala anotó de penal el gol de la victoria del Junior de Barranquilla.
Guillermo Miguel Paiva Ayala anotó de penal el gol de la victoria del Junior de Barranquilla.Junior

El paraguayo Guillermo Miguel Paiva registró el sábado un gol de penal para el Junior de Barranquilla, que perdió por 3-2 contra el Llaneros, por la Liga colombiana.

Por ABC Color
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El estadio Bello Horizonte de Villavicencio albergó el enfrentamiento entre Llaneros y Junior de Barranquilla, ganado por los locales 3-2.

Lea más: Video: Renzo Carballo, con gol triunfal en Costa Rica

Juan José Ramírez adelantó al dueño de casa, Yimmi Chará empató, Jhojan Escobar volvió a poner al frente al anfitrión y el otrora juvenil Guillermo Paiva, hoy con 29 años, estableció el 2-2 transitorio mediante un penal.

También por la vía de los 12 pasos, Neider Ospina le dio la victoria al Llaneros, que ocupa el puesto 13 de la Liga colombiana que cuenta con 20 competidores. El Tiburón marcha en la decimosexta colocación de la competencia, que es liderada por Atlético Nacional de Medellín.

El altoparanaense Guillermo Paiva, de 29 años, surgido en 3 de Febrero de Ciudad del Este y consolidado en el profesionalismo en Olimpia, militó en Zamora de Venezuela, Náutico de Brasil y Colo Colo de Chile. El delantero juega en Junior desde el 2025, con 97 partidos acumulados y 19 goles.

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