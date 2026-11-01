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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 09:49

Video: Renzo Carballo, con gol triunfal en Costa Rica

Renzo Domingo Carballo (centro), tras registrar el gol de la victoria del Sporting FC de Costa Rica.
Renzo Domingo Carballo (centro), tras registrar el gol de la victoria del Sporting FC de Costa Rica.Sporting FC

El atacante paraguayo Renzo Domingo Carballo marcó el sábado el gol con el que Sporting FC derrotó 1-0 al Sport Herediano, por la Liga de Costa Rica.

Por ABC Color
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Asentado en el fútbol centroamericano, Renzo Domingo Carballo Romero ahora anota goles en el Sporting FC de Grecia, Alajuela.

Lea más: Santa Fe sube al podio con victoria sobre Olimpia

El fin de semana, el atacante de 30 años registró el gol con el que su elenco venció de forma agónica por 1-0 al Sport Herediano, por la Liga de Costa Rica.

El natural de Minga Guazú, Alto Paraná, lleva dos goles en 10 partidos en Sporting FC, al que llegó tras militar en el también tico Puntarenas FC, con el que firmó cuatro tantos en 16 presentaciones.

La primera experiencia internacional de Renzo fue en Diriangén de Nicaragua, con el que acumuló 116 presentaciones y llegó a 37 conversiones, entre julio de 2023 y finales del 2025.

Carballo se inició en Cerro Porteño, luego pasó a Sol de América, para posteriormente defender los colores de Atyrá FC, Pastoreo y Tacuary, en la División Intermedia.

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