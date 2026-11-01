Video: Renzo Carballo, con gol triunfal en Costa Rica

Asentado en el fútbol centroamericano, Renzo Domingo Carballo Romero ahora anota goles en el Sporting FC de Grecia, Alajuela.

Lea más: Santa Fe sube al podio con victoria sobre Olimpia

El fin de semana, el atacante de 30 años registró el gol con el que su elenco venció de forma agónica por 1-0 al Sport Herediano, por la Liga de Costa Rica.

Renzo Carballo le da la victoria a Sporting en el último suspiro del encuentro. ⚫️⚪️#FPDenFOX pic.twitter.com/aWGauspaVO — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 1, 2026

El natural de Minga Guazú, Alto Paraná, lleva dos goles en 10 partidos en Sporting FC, al que llegó tras militar en el también tico Puntarenas FC, con el que firmó cuatro tantos en 16 presentaciones.

La primera experiencia internacional de Renzo fue en Diriangén de Nicaragua, con el que acumuló 116 presentaciones y llegó a 37 conversiones, entre julio de 2023 y finales del 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carballo se inició en Cerro Porteño, luego pasó a Sol de América, para posteriormente defender los colores de Atyrá FC, Pastoreo y Tacuary, en la División Intermedia.