El Brasileirão propone emociones de lunes a viernes

El gigante carioca, Flamengo, sufrió un duro golpe el mes pasado a manos de Estudiantes de La Plata, que lo eliminó en semifinales de la Copa Libertadores, por lo que ahora apuesta todo a revalidar el título de la Liga brasileña.
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Se trata de su única opción de levantar un trofeo en 2026 para el elenco con la nómina más cara del continente. También había quedado fuera prematuramente de la Copa de Brasil, al caer en dieciseisavos de final en mayo, y perdió la Supercopa ante Corinthians en febrero.
El miércoles, en la primera de sus cinco finales, recibirá a Gremio de Porto Alegre en el estadio Maracaná. “Es un partido extremadamente importante en nuestra casa. Faltan cinco partidos, entonces con cuatro victorias es suficiente. Tenemos que ir partido a partido; todavía falta mucho campeonato”, afirmó el técnico flamenguista, el portugués Léo Jardim.
Palmeiras sueña con el triplete
Palmeiras, por su parte, mantiene abiertos varios frentes. Además de seguir en la pelea por el Brasileirão, está en semifinales de la Copa de Brasil frente a Vasco da Gama, en las que ganó 1-0 este domingo el partido de ida, y se prepara para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, el 28 de noviembre en Montevideo.
“No renunciaremos a ningún título. Seguimos en la lucha y no renunciaremos”, aseguró categóricamente su entrenador, Abel Ferreira.
El Verdão dejó escapar una gran oportunidad en la carrera por el campeonato al empatar sin goles con Santos el pasado miércoles. Este jueves intentará recuperarse cuando reciba al Remo, penúltimo en la clasificación y al borde del descenso.
Flamengo aprovechó el tropiezo de su principal rival de la última década, tanto en el ámbito local como continental, y goleó 4-1 a Vasco da Gama para ampliar a tres puntos una ventaja que puede resultar decisiva. Además, suma 22 victorias en el campeonato, dos más que Palmeiras. En Brasil, el número de triunfos es el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.
Gremio, el primer obstáculo
Gremio será el primer escollo en el camino del líder. El tradicional conjunto de Porto Alegre pelea por mantener la categoría y logró salir de la zona de descenso en la última fecha tras vencer 2-0 a Athletico Paranaense.
Además del equipo gaúcho, Flamengo también enfrentará a Chapecoense, colista y virtualmente descendido, que visitará el Maracaná en la última fecha.
Después de medirse con Gremio, el equipo de Jardim recibirá a Athletico Paranaense, quinto y en busca de una plaza para la próxima Libertadores. En la penúltima jornada visitará a Coritiba, que ha perdido impulso tras un buen inicio de campaña.
Sin embargo, el partido que podría marcar el destino del campeonato será el duelo directo ante Palmeiras, el sábado 21 de noviembre.
La lucha por la permanencia
La 34ª ronda se disputará entre lunes y viernes. Santos, que aún aspira a clasificarse a la Libertadores 2027 y no contará con el suspendido Neymar, abrirá la fecha como visitante frente a Bragantino.
En la parte baja de la tabla, Corinthians, que logró el viernes su primera victoria bajo la dirección de Clarence Seedorf, afrontará un clásico fuera de casa ante São Paulo. El Timão ocupa actualmente el primer puesto de descenso, aunque está a solo un punto de Mirassol y Gremio.
Otro histórico comprometido es Inter de Porto Alegre, que se encuentra a dos unidades de la zona de salvación y recibirá a Coritiba en un duelo clave para sus aspiraciones de permanencia.
El programa
Lunes
20:00: Bragantino vs. Santos
Martes
19:30: Chapecoense vs. Mirassol
21:30: Inter vs. Coritiba
Miércoles
19:30: Athletico Paranaense vs. Vasco da Gama
19:30: Flamengo vs. Gremio
21:30: São Paulo vs. Corinthians
21:30: Botafogo vs. Atlético Mineiro
Jueves
19:30: Palmeiras vs. Remo
21:30: Cruzeiro vs. Bahía
Viernes
20:00: Vitória vs. Fluminense
Puntuaciones
1. Flamengo 73
2. Palmeiras 70
3. Cruzeiro 57
4. Fluminense 54
5. Athletico Paranaense 54
6. Bahía 53
7. Atlético Mineiro 50
8. Santos 47
9. Bragantino 44
10. São Paulo 43
11. Coritiba 42
12. Botafogo 39
13. Vasco 38
14. Vitória 38
15. Gremio 37
16. Mirassol 37
17. Corinthians 36
18. Inter 35
19. Remo 29
20. Chapecoense 21
Descienden los cuatro últimos.