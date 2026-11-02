El Brasileirão propone emociones de lunes a viernes

El gigante carioca, Flamengo, sufrió un duro golpe el mes pasado a manos de Estudiantes de La Plata, que lo eliminó en semifinales de la Copa Libertadores, por lo que ahora apuesta todo a revalidar el título de la Liga brasileña.

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Se trata de su única opción de levantar un trofeo en 2026 para el elenco con la nómina más cara del continente. También había quedado fuera prematuramente de la Copa de Brasil, al caer en dieciseisavos de final en mayo, y perdió la Supercopa ante Corinthians en febrero.

El miércoles, en la primera de sus cinco finales, recibirá a Gremio de Porto Alegre en el estadio Maracaná. “Es un partido extremadamente importante en nuestra casa. Faltan cinco partidos, entonces con cuatro victorias es suficiente. Tenemos que ir partido a partido; todavía falta mucho campeonato”, afirmó el técnico flamenguista, el portugués Léo Jardim.

Palmeiras sueña con el triplete

Palmeiras, por su parte, mantiene abiertos varios frentes. Además de seguir en la pelea por el Brasileirão, está en semifinales de la Copa de Brasil frente a Vasco da Gama, en las que ganó 1-0 este domingo el partido de ida, y se prepara para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, el 28 de noviembre en Montevideo.

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“No renunciaremos a ningún título. Seguimos en la lucha y no renunciaremos”, aseguró categóricamente su entrenador, Abel Ferreira.

El Verdão dejó escapar una gran oportunidad en la carrera por el campeonato al empatar sin goles con Santos el pasado miércoles. Este jueves intentará recuperarse cuando reciba al Remo, penúltimo en la clasificación y al borde del descenso.

Flamengo aprovechó el tropiezo de su principal rival de la última década, tanto en el ámbito local como continental, y goleó 4-1 a Vasco da Gama para ampliar a tres puntos una ventaja que puede resultar decisiva. Además, suma 22 victorias en el campeonato, dos más que Palmeiras. En Brasil, el número de triunfos es el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.

Gremio, el primer obstáculo

Gremio será el primer escollo en el camino del líder. El tradicional conjunto de Porto Alegre pelea por mantener la categoría y logró salir de la zona de descenso en la última fecha tras vencer 2-0 a Athletico Paranaense.

Además del equipo gaúcho, Flamengo también enfrentará a Chapecoense, colista y virtualmente descendido, que visitará el Maracaná en la última fecha.

Después de medirse con Gremio, el equipo de Jardim recibirá a Athletico Paranaense, quinto y en busca de una plaza para la próxima Libertadores. En la penúltima jornada visitará a Coritiba, que ha perdido impulso tras un buen inicio de campaña.

Sin embargo, el partido que podría marcar el destino del campeonato será el duelo directo ante Palmeiras, el sábado 21 de noviembre.

La lucha por la permanencia

La 34ª ronda se disputará entre lunes y viernes. Santos, que aún aspira a clasificarse a la Libertadores 2027 y no contará con el suspendido Neymar, abrirá la fecha como visitante frente a Bragantino.

En la parte baja de la tabla, Corinthians, que logró el viernes su primera victoria bajo la dirección de Clarence Seedorf, afrontará un clásico fuera de casa ante São Paulo. El Timão ocupa actualmente el primer puesto de descenso, aunque está a solo un punto de Mirassol y Gremio.

Otro histórico comprometido es Inter de Porto Alegre, que se encuentra a dos unidades de la zona de salvación y recibirá a Coritiba en un duelo clave para sus aspiraciones de permanencia.

El programa

Lunes

20:00: Bragantino vs. Santos

Martes

19:30: Chapecoense vs. Mirassol

21:30: Inter vs. Coritiba

Miércoles

19:30: Athletico Paranaense vs. Vasco da Gama

19:30: Flamengo vs. Gremio

21:30: São Paulo vs. Corinthians

21:30: Botafogo vs. Atlético Mineiro

Jueves

19:30: Palmeiras vs. Remo

21:30: Cruzeiro vs. Bahía

Viernes

20:00: Vitória vs. Fluminense

Puntuaciones

1. Flamengo 73

2. Palmeiras 70

3. Cruzeiro 57

4. Fluminense 54

5. Athletico Paranaense 54

6. Bahía 53

7. Atlético Mineiro 50

8. Santos 47

9. Bragantino 44

10. São Paulo 43

11. Coritiba 42

12. Botafogo 39

13. Vasco 38

14. Vitória 38

15. Gremio 37

16. Mirassol 37

17. Corinthians 36

18. Inter 35

19. Remo 29

20. Chapecoense 21

Descienden los cuatro últimos.