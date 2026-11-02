El paraguayo Espínola, de gran actuación en Barracas Central

El Barracas Central dio un paso importante hacia la clasificación a los playoffs del torneo Clausura argentino con el empate el Córdoba contra Belgrano, en el que militó el arquero paraguayo Juan Ángel Espínola, quien recuperó la titularidad en el Guapo tras una lesión.

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La agencia AFP refiere que Belgrano, el campeón del Apertura, debió conformarse con un empate 2-2 en Córdoba ante Barracas Central, en un partido que el Pirata ganaba con un doblete del artillero Lucas Passerini (27 y 48 minutos), pero Esteban Rolón (80) descontó y en la última jugada Nicolás Demartini (95) estableció la igualdad definitiva.

La actuación del esteño Espínola, que este lunes cumple 32 años, fue destacada por la prensa. Barracas es su cuarto club en Argentina, después de Godoy Cruz, Belgrano y Newell’s Old Boys, al que pertenece su pase.

En nuestro país, el deportista militó en Cerro Porteño de Presidente Franco, Nacional y Olimpia, en el que dejó una positiva imagen.

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De acuerdo a los datos, Juan Ángel retornará a nuestro medio en 2027 para defender los colores de una prestigiosa institución.