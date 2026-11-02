ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 09:36

El paraguayo Espínola, de gran actuación en Barracas Central

Juan Ángel Espínola González, que hoy cumple 32 años, se autorregaló una gran actuación en Barracas Central, en el que disputó su decimosegundo partido.
Juan Ángel Espínola González, que hoy cumple 32 años, se autorregaló una gran actuación en Barracas Central, en el que disputó su decimosegundo partido.Captura de pantalla

El paraguayo Juan Ángel Espínola tuvo el domingo una gran actuación en la portería del Barracas Central, que tras ir perdiendo por dos goles empató 2-2 con Belgrano de Córdoba.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Barracas Central dio un paso importante hacia la clasificación a los playoffs del torneo Clausura argentino con el empate el Córdoba contra Belgrano, en el que militó el arquero paraguayo Juan Ángel Espínola, quien recuperó la titularidad en el Guapo tras una lesión.

Lea más: El Brasileirão propone emociones de lunes a viernes

La agencia AFP refiere que Belgrano, el campeón del Apertura, debió conformarse con un empate 2-2 en Córdoba ante Barracas Central, en un partido que el Pirata ganaba con un doblete del artillero Lucas Passerini (27 y 48 minutos), pero Esteban Rolón (80) descontó y en la última jugada Nicolás Demartini (95) estableció la igualdad definitiva.

La actuación del esteño Espínola, que este lunes cumple 32 años, fue destacada por la prensa. Barracas es su cuarto club en Argentina, después de Godoy Cruz, Belgrano y Newell’s Old Boys, al que pertenece su pase.

En nuestro país, el deportista militó en Cerro Porteño de Presidente Franco, Nacional y Olimpia, en el que dejó una positiva imagen.

De acuerdo a los datos, Juan Ángel retornará a nuestro medio en 2027 para defender los colores de una prestigiosa institución.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar