Mourinho, los minutos, los sentimientos y la meritocracia

"Me duele, a mí no me gusta crear malas sensaciones a jugadores. Después hay cosas que son más importantes que estos 'feelings', que es lo que es mejor para el equipo en un determinado momento", había afirmado el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro.

Trent es el decimoquinto jugador más utilizado por Mourinho de los 22 alineados por el portugués esta temporada entre LaLiga y la Liga de Campeones. Ha participado en 8 encuentros diferentes de 14 posibles, para un total de 435 minutos. Denzel Dumfries, su rival directo por el puesto, acumula 596 en 10 partidos.

La alternancia de británico y neerlandés en el lateral derecho se vio interrumpida por la irrupción de Fede Valverde, titular en la posición en los últimos partidos. El uruguayo se perdió el cruce contra el Racing tras terminar el partido frente al Barcelona con molestias en la pierna derecha.

"El aspecto emocional también cuenta muchísimo. Cuando las cosas salen bien, parece que les salen bien a todos. Cuando metes a un Trent que ya no jugaba hace unos partidos, tenía la conciencia de que él sería mejor para nosotros por la calidad técnica. Él entra, hace un partido óptimo y equilibradísimo. Cuando el momento es bueno, las cosas parecen que son mejores de lo que son en realidad", declaró Mourinho después de ganar al Racing.

La gestión de los minutos del portugués, aunque priorice los intereses del equipo por encima de todo, ayuda a generar buen ambiente en el vestuario y tener implicados a sus 22 hombres. Solo hay tres excepciones en esa rotación: Mbappé, titular en todos los partidos del año; Courtois, en todos excepto frente al Barcelona, por un proceso gripal; y Bellingham, quien solo contra el Elche fue suplente.

En el centro de la zaga, Huijsen, Konaté y Rüdiger se reparten las dos posiciones. El francés es el más utilizado, con 1.080 minutos en 12 partidos. Le sigue el español, con 952 en 11, y cierra la terna el alemán, con 486 en 6. En el lateral izquierdo, Cucurella (933 minutos) le ha ganado el pulso a Carreras (331), quien sin embargo también ha tenido su protagonismo.

El doble pivote ha sido un área de pruebas para Mourinho. Después de siete combinaciones diferentes en 14 partidos, Valverde (1.071 minutos entre sus encuentros como centrocampista y como lateral), Tchouaméni (619), Bernardo (570) y Camavinga (378) se han repartido de forma relativamente compensada los diferentes encuentros.

Parecía que en la delantera, con Mbappé, Bellingham y Vinícius casi intocables, habría menos rotaciones que en otras áreas del campo. Sin embargo, la ausencia del brasileño en los tres últimos partidos de LaLiga por sanción ha permitido a sus compañeros pelear por el puesto restante.

Vinícius, a pesar de sus ausencias, sigue siendo el octavo hombre más utilizado (801 minutos) por un Mourinho que confía plenamente en él y lo demuestra dándole titularidades en Europa. Arda Güler es el noveno (770), entre el centro del campo y el extremo derecho, donde tiene menos influencia en la creación de juego, pero más llegada al área.

El que más ha crecido en las últimas semanas es Yan Diomande (741 minutos). No consiguió entrar en el once titular hasta el sexto encuentro del año, contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, pero se ha ganado el puesto aprovechando la sanción de Vinícius.

A los que más les está costando entrar en la rotación, en cambio, es a los otros tres delanteros: Brahim (233 minutos, dos asistencias), Endrick (112, un gol y una asistencia) y Carlos Espí (46, tres goles). Como insiste Mourinho, hay más de 11 jugadores que deberían estar en la alineación si fuera por meritocracia. Como solo juegan 11, es tarea del técnico portugués seguir repartiendo los minutos para poder contar con todos ellos cuando le sean necesarios.