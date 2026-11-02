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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 07:53

Video: Cocoliso González y su gol para el IDV

Carlos Gabriel "Cocoliso" González Espínola (33 años), atacante paraguayo del Independiente del Valle.
Carlos Gabriel "Cocoliso" González Espínola (33 años), atacante paraguayo del Independiente del Valle.Redes sociales

El paraguayo Carlos Gabriel González contribuyó con un gol en la victoria del Independiente del Valle por 2-0 sobre Liga de Quito, para quedar en las puertas de la consagración en Ecuador.

Por ABC Color
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Independiente del Valle ganó este domingo por 2-0 a la Liga de Quito y se quedó a solo un punto de asegurarse el título de la Liga Pro de Ecuador que ya conquistó el año pasado.

Lea más: Palmeiras y Gremio golpean primero y sacan ventaja en las semifinales de la Copa do Brasil

Steven Góngora y el paraguayo Carlos “Cocoliso” González sellaron el triunfo del equipo del Valle, que acumula 81 puntos a falta de 15 por disputar, y quedó solo a uno para dejar sin ninguna opción a Macará, el segundo con 66 en la clasificación.

Independiente se enfrentará en la próxima fecha con Aucas, y Macará, que goleó este sábado por 0-3 a Barcelona, recibirá a Universidad Católica.

Liga de Quito acumula 53 unidades, cayó al cuarto puesto y corre el riesgo de quedarse sin opciones de avanzar a la Copa Libertadores de 2027.

Aucas derrotó por 1-2 a Universidad Católica y se instaló en el tercer puesto, con 54 puntos.

Libertad obtuvo un cupo en la próxima Copa Sudamericana, pues acumuló 51 puntos, tras el empate 0-0 en su visita a Guayaquil City, que se quedó con 47 a falta de una fecha para el fin del cuadrangular final de la liga profesional ecuatoriana.

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