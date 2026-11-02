Video: Cocoliso González y su gol para el IDV

Independiente del Valle ganó este domingo por 2-0 a la Liga de Quito y se quedó a solo un punto de asegurarse el título de la Liga Pro de Ecuador que ya conquistó el año pasado.

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Steven Góngora y el paraguayo Carlos “Cocoliso” González sellaron el triunfo del equipo del Valle, que acumula 81 puntos a falta de 15 por disputar, y quedó solo a uno para dejar sin ninguna opción a Macará, el segundo con 66 en la clasificación.

El que pega una, pega dos veces ✅



Charli González metió un remate de media distancia, se desvía en Segovia y ya gana 2-0 @IDV_EC .#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/yhXbb4UhTY — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 1, 2026

Independiente se enfrentará en la próxima fecha con Aucas, y Macará, que goleó este sábado por 0-3 a Barcelona, recibirá a Universidad Católica.

Liga de Quito acumula 53 unidades, cayó al cuarto puesto y corre el riesgo de quedarse sin opciones de avanzar a la Copa Libertadores de 2027.

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Aucas derrotó por 1-2 a Universidad Católica y se instaló en el tercer puesto, con 54 puntos.

Libertad obtuvo un cupo en la próxima Copa Sudamericana, pues acumuló 51 puntos, tras el empate 0-0 en su visita a Guayaquil City, que se quedó con 47 a falta de una fecha para el fin del cuadrangular final de la liga profesional ecuatoriana.