Álvaro Fidalgo (Betis) no viaja a Dortmund por un proceso vírico

Fidalgo se une así a las ausencias ya anunciadas por lesión en el equipo del chileno Manuel Pellegrini del colombiano Cucho Hernández y de Junior Firpo.

Con la baja de Álvaro Fidalgo, la lista es la formada por los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Marc Roca, Bernal, Deossa, Fornals, Isco, Lo Celso, Dani Ceballos, Aitor Ruibal y Riquelme; y los atacantes Antony, Morante, Abde y Parrott.