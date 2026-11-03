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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 08:05

Álvaro Fidalgo (Betis) no viaja a Dortmund por un proceso vírico

Imagen sin descripción

Sevilla (España), 3 nov (EFE).- El centrocampista del Betis Álvaro Fidalgo no ha viajado este martes a Dortmund, donde su equipo juega este miércoles contra el Borussia alemán en Liga de Campeones por un proceso vírico del que informó el club bético.

Por EFE
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Fidalgo se une así a las ausencias ya anunciadas por lesión en el equipo del chileno Manuel Pellegrini del colombiano Cucho Hernández y de Junior Firpo.

Con la baja de Álvaro Fidalgo, la lista es la formada por los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Marc Roca, Bernal, Deossa, Fornals, Isco, Lo Celso, Dani Ceballos, Aitor Ruibal y Riquelme; y los atacantes Antony, Morante, Abde y Parrott.

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