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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 14:50

Jose Mourinho, sobre Valverde: "Es un capitán, no existirá un problema de jugar donde sea"

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, incidió en que Fede Valverde "es el capitán del Real Madrid" y que, por esa "responsabilidad", "no existirá un problema de jugar donde sea", en la rueda de prensa previa de la visita de su equipo al AEK de Atenas (miércoles, 18.45 horas CET).

Por EFE
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"Yo lo veo como un jugador importantísimo. El hecho de que es el capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor de un modo diferente. Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente de cuando no lo eres. Esa responsabilidad lo hará jugar de lateral izquierdo si es necesario, lo que sea necesario por su equipo y sus compañeros, eso para mí es lo que es un capitán y por eso estoy seguro de que no existirá un problema de jugar donde sea", añadió.

No obstante, reconoció que, en la confección de la plantilla, Valverde estaba planteado como centrocampista: "La plantilla ha sido hecha pensando en Valverde como jugador de centro del campo y con dos laterales derechos diferentes, pero buenos los dos. Fede, en este dibujo de pretemporada, era un jugador de centro del campo. Estoy seguro de que va a volver a jugar en el centro del campo alguna vez. Si me preguntas si con él de lateral el equipo está desarrollando mejor fútbol con las combinaciones con él y Arda, sí, pero por necesidad".

"En el centro del campo, tenemos a Bernardo, Tchouaméni, Camavinga, Thiago y ya está. Hoy está Sergio Martínez. Por eso, yo creo que Fede jugará de lateral, porque nos gusta a todos, pero también tendrá que jugar en el centro del campo", añadió.

Además, volvió a confirmar la titularidad este miércoles de Vinícius, que sigue sancionado en LaLiga: "Juega, juega. Te estás olvidando de Brahim, de Endrick. Tenemos mucha gente ahí con calidad. Tener muchos jugadores para mí no es nunca un problema, es bueno. Diomande es un jugador que puede jugar en las dos bandas, Brahim también, Endrick más por la derecha pero también, Vini es el jugador que está más adaptado a jugar en banda izquierda".

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