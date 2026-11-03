La RFEF amplía a tres días la suspensión de sus competiciones

De esta forma, la Copa del Rey y la Copa de la Reina pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

"Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición", agrega la RFEF.

La RFEF comunicará próximamente los horarios definitivos de los encuentros aplazados.