Video: José Florentín registra un doblete en Argentina

La agencia AFP informó que en el oeste, Independiente Rivadavia consiguió un valioso triunfo sobre el eliminado Banfield por 3-1 para subirse al séptimo escalón en la zona B y dejar casi firmado su pase a octavos de final.

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Santiago Daniele (minuto 9) puso en ventaja al Taladro, pero la Lepra mendocina lo dio vuelta con un doblete del paraguayo José Ignacio Florentín (11 y 14) y un tanto en su propia meta de Santiago Daniele (44).

🔥 VICTORIA DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN MENDOZA



👏 La Lepra derrotó 3-1 a Banfield en la fecha 15 de la Zona B del #TorneoClausura



⚽ Daniele. Florentín x2 y Daniele (e/c)



👉 El equipo de Berti va séptimo con 22 puntos en su Zona y quinto en la Tabla Anual con 56 unidades pic.twitter.com/KSuz0P4yW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

En el elenco triunfador fueron titulares igualmente el defensor Iván Villalba y el punta de lanza Alex Arce.

José Ignacio, mediocampista mixto de 30 años, surgido profesionalmente en Guaraní, acumula 10 tantos en 42 juegos con el Independiente Rivadavia, al que llegó esta temporada luego de militar en el Central Córdoba de Santiago del Estero.