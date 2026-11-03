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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 08:50

Video: José Florentín registra un doblete en Argentina

José Ignacio Florentín, en el festejo de uno de los goles del Independiente Rivadavia de Mendoza.
José Ignacio Florentín, en el festejo de uno de los goles del Independiente Rivadavia de Mendoza.Independiente Rivadavia

El paraguayo José Ignacio Florentín marcó el lunes dos goles en la victoria del Independiente Rivadavia sobre Banfield 3-1, por la decimoquinta y penúltima fecha de la fase regular del torneo Clausura argentino.

Por ABC Color
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La agencia AFP informó que en el oeste, Independiente Rivadavia consiguió un valioso triunfo sobre el eliminado Banfield por 3-1 para subirse al séptimo escalón en la zona B y dejar casi firmado su pase a octavos de final.

Lea más: El paraguayo Espínola, de gran actuación en Barracas Central

Santiago Daniele (minuto 9) puso en ventaja al Taladro, pero la Lepra mendocina lo dio vuelta con un doblete del paraguayo José Ignacio Florentín (11 y 14) y un tanto en su propia meta de Santiago Daniele (44).

En el elenco triunfador fueron titulares igualmente el defensor Iván Villalba y el punta de lanza Alex Arce.

José Ignacio, mediocampista mixto de 30 años, surgido profesionalmente en Guaraní, acumula 10 tantos en 42 juegos con el Independiente Rivadavia, al que llegó esta temporada luego de militar en el Central Córdoba de Santiago del Estero.

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