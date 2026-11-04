Brahim y Gueye, candidatos a mejor jugador en África que intentará revalidar Hakimi

Según anunció este miércoles la Confederación Africana de Fútbol (CAF), junto a Gueye, Brahim y Hakimi están entre los aspirantes su compatriota Ismael Saibari (Bayern Múnich), el marfileño Amad Diallo (Manchester United), el congoleño Ydane Wissa (Newcastle), el ghanés Antoine Semenyo (Manchester City), los también senegaleses Ismailia Sarr (Crystal Palace) y Sadio Mane (Al Nassr) y el sudafricano Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns).

Brahim y Gueye se añade a otros candidatos en diversas categorías. El marfileño Yan Diomande (Real Madrid) y el egipcio Hamza Abdelkarim (Barcelona) figuran entre los candidatos a mejor jugador joven del año, y las marroquíes Hanane Ait El Haj (Alavés) a mejor jugadora y Kautar Azfar (Barcelona) a mejor joven.

La gala de la CAF se celebrará el lunes 7 de diciembre en Lagos (Nigeria).