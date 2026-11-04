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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 08:25

Brahim y Gueye, candidatos a mejor jugador en África que intentará revalidar Hakimi

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El delantero del Real Madrid Brahim Díaz, internacional por Marruecos, y el senegalés Pape Gueye, medio del Villarreal, figuran entre los candidatos a mejor jugador africano del año al que vuelve a aspirar al ganador de 2025, su compañero de selección Achraf Hakimi (PSG).

Por EFE
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Según anunció este miércoles la Confederación Africana de Fútbol (CAF), junto a Gueye, Brahim y Hakimi están entre los aspirantes su compatriota Ismael Saibari (Bayern Múnich), el marfileño Amad Diallo (Manchester United), el congoleño Ydane Wissa (Newcastle), el ghanés Antoine Semenyo (Manchester City), los también senegaleses Ismailia Sarr (Crystal Palace) y Sadio Mane (Al Nassr) y el sudafricano Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns).

Brahim y Gueye se añade a otros candidatos en diversas categorías. El marfileño Yan Diomande (Real Madrid) y el egipcio Hamza Abdelkarim (Barcelona) figuran entre los candidatos a mejor jugador joven del año, y las marroquíes Hanane Ait El Haj (Alavés) a mejor jugadora y Kautar Azfar (Barcelona) a mejor joven.

La gala de la CAF se celebrará el lunes 7 de diciembre en Lagos (Nigeria).

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