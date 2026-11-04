Chapecoense desciende en el Brasileirão a 10 años de la tragedia

Con este resultado de 2-1 de Mirassol contra el Chapecoense, el Verdão do Oeste siguió último con 21 puntos y quedó condenado al descenso a la Segunda división.

Lea más: El Bodo/Glimt y el Lille de Orlando Gill se neutralizan bajo la lluvia con empate

A falta de cinco partidos por disputar, entre ellos el encuentro pendiente ante Vasco da Gama correspondiente a la 21ª ronda, Chapecoense ya no tien posibilidades de alcanzar a Gremio de Porto Alegre, primer equipo fuera de la zona de descenso.

“No fue hoy que bajamos. Hemos tenido un año muy por debajo de lo esperado, eso lo reconocemos. En todos los ámbitos, no nos eximimos de nuestra responsabilidad; nos corresponde la mayor parte”, dijo tras el partido el defensa Eduardo Doma.

“Solo nos queda pedir perdón de nuevo a la afición. Ha sido un año horrible para nosotros, sobre todo para la afición, que en el último partido acudió en masa a animarnos”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto de Chapecó se adelantó en el marcador con un gol de Kauan en el minuto 12, aunque Reinaldo empató de penal para los visitantes en el descuento de la primera parte. En el minuto 57, un grosero error del portero Anderson le dio la victoria al Mirassol.

Diez años de la tragedia

El descenso del Chapecoense se produce a pocos días de que se cumplan los 10 años de la tragedia aérea que sufrió el club.

El 28 de noviembre de 2016, el avión en el que volaba la expedición del Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana en Colombia cayó a pocos kilómetros del aeropuerto de Medellín al quedarse sin combustible.

Apenas seis de las 77 personas que iban a bordo sobrevivieron al accidente: tres jugadores, un periodista y dos tripulantes.

Aunque logró recomponer su plantilla y mantenerse en la Serie A en 2017 y 2018, el Chapecoense acabó descendiendo a la Serie B en 2019. Tras lograr el ascenso un año más tarde, volvió a bajar a la Segunda división en 2021, donde permaneció hasta 2025, cuando volvió a lograr el ascenso.

Campaña muy floja

La actual temporada del Chapecoense está marcada por el flojo rendimiento del equipo: es el equipo que menos goles ha marcado (33) y el que más ha encajado (68), con apenas cuatro victorias y nueve empates.

La mala campaña provocó que hasta tres técnicos se sentaran en el banquillo este año. Gilmar del Pozzo inició la temporada hasta ser destituido en abril. Su sucesor, Fábio Matías, fue despedido en mayo y desde entonces, Rafael Lacerda es el entrenador.

“Es un sentimiento malo, de descenso. Cuando me llamaron, la situación ya era muy mala. Claro que vine muy motivado, pero el equipo sólo tenía una victoria. Fue un año en el que nada salió bien”, dijo un emocionado Rafael Lacerda en la rueda de prensa.

Con el Chapecoense descendido, faltan por conocerse los otros tres clubes que jugarán la Serie B en 2027. Actualmente, el Remo de Belém, Corinthians y Gremio ocupan las otras tres plazas de descenso.