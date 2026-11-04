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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 08:55

El CTA cree que el VAR debió intervenir por error del arbitro en el penalti a Mbappé

Imagen sin descripción

Madrid, 4 nov (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) aseguró este miércoles que el VAR debió intervenir por error claro y manifiesto del árbitro al decidir señalar penalti en la acción de Prati sobre Kilian Mbappé, que supuso el 0-1 para el Real Madrid frente al Racing en la última jornada de Liga.

Por EFE
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En el espacio 'Tiempo de Revisión' el CTA analizó la acción del minuto 10 por la que el árbitro José Luis Munuera señaló penalti, después de que Mbappé "controla un balón dentro del área y trata de marcharse" y Prati "pone su brazo por delante sin ejercer fuerza alguna".

"Ausencia clara de causa efecto. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", concluyó el CTA sobre el partido Racing Club-Real Madrid (0-3).

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