El CTA cree que el VAR debió intervenir por error del arbitro en el penalti a Mbappé

En el espacio 'Tiempo de Revisión' el CTA analizó la acción del minuto 10 por la que el árbitro José Luis Munuera señaló penalti, después de que Mbappé "controla un balón dentro del área y trata de marcharse" y Prati "pone su brazo por delante sin ejercer fuerza alguna".

"Ausencia clara de causa efecto. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", concluyó el CTA sobre el partido Racing Club-Real Madrid (0-3).