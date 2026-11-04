El portero colombiano David Ospina se retira del fútbol profesional

"Al fútbol le digo gracias (...) En mi pecho se quedan los escudos de mis batallas, doy gracias a cada equipo que creyó en mi talento y mi disciplina", expresó el portero, que atajó en el Niza, Arsenal, Nápoles, Al-Nassr y Atlético Nacional, donde debutó y se retiró.

El guardameta, que estuvo en los mundiales de 2014, 2018 y 2026, tiene amplia experiencia internacional: jugó para el Al-Nassr de Arabia entre 2022 y 2024; para el Napoli de la serie A de Italia, del 2018 al 2022; estuvo con el Arsenal inglés de 2014 a 2018; y de 2008 a 2014 en el Niza francés.

Ospina comenzó su carrera en Atlético Nacional en 2005 y ha defendido el arco de la selección de su país desde las categorías menores.

Con la selección absoluta debutó en 2010 en las eliminatorias de los mundiales de 2014, y luego siguió su participación en 2018, 2022 y 2026.

Desde entonces ha sido convocado en seis ocasiones para jugar la Copa América.

Entre los títulos que ha ganado destacan dos ligas con el Atlético Nacional, dos supercopas de Colombia y una súper liga. En Italia levantó una copa con Napoli y en Inglaterra obtuvo tres ‘Community Shield’ y dos FA Cup con Arsenal.

"Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO. Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida", afirmó James Rodríguez, que hoy milita en Atlético Nacional, al exportero.

Falcao García, por su parte, señaló: "Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida".

"Excelente mi capi y líder un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia bendiciones para lo que viene", dijo, por su parte, el extremo Juan Guillermo Cuadrado, que juega en Millonarios.