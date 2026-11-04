Mati Rosa destaca la unión de Argentina ante la Finalissima y celebra el regreso de Brandi

Rosa puso en valor en declaraciones a los medios oficiales de su equipo el ambiente que se respira en el vestuario argentino y la confianza con la que el equipo afronta un torneo de máxima exigencia.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es el regreso de Alan Brandi a la selección después de dos años. El jugador del conjunto jiennense vuelve a vestir la camiseta albiceleste tras su última etapa internacional, en la que disputó el Mundial de Uzbekistán de 2024, donde Argentina alcanzó la final y perdió ante Brasil.

"Para nosotros es muy importante su regreso por su calidad, experiencia y su humildad", destacó Mati Rosa sobre la vuelta de Brandi, al que considera una pieza de gran valor para el grupo tanto dentro como fuera de la pista.

La selección argentina ya ha comenzado su preparación en el Coliseo de Futsal de Ezeiza, donde completó una primera sesión de entrenamiento de casi noventa minutos en el Predio Lionel Messi. El trabajo incluyó análisis de vídeo, preparación física, ejercicios de salida de presión, ensayos de jugadas y situaciones de juego.

Argentina se enfrentará a Brasil a las 01:30 horas de este viernes en horario peninsular, mientras que España y Portugal jugarán la otra semifinal a las 22:30 horas. Los encuentros por el tercer puesto y la final se disputarán el domingp 8 de noviembre, a las 18:30 y 21:30 horas, respectivamente.

Esta será la segunda edición de la Finalissima de Futsal, después de que Portugal se proclamara campeona en 2022 en Buenos Aires. Para el Jaén Paraíso Interior FS, la presencia de Alan Brandi, Mati Rosa y Power supone una nueva representación internacional en una competición que reúne a cuatro de las principales selecciones del fútbol sala.