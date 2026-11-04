Un gol del ecuatoriano Eryc Castillo sella el triunfo de Alianza Lima sobre Cienciano

El atacante ecuatoriano conquistó su anotación a los 72 minutos de juego, tras un partido cerrado y con muy pocas ocasiones de gol, pero con un gran despliegue físico de ambos equipos.

En los minutos finales del encuentro se produjeron incidentes entre fanáticos y dirigentes del Alianza con el entrenador del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, quien tras ser expulsado fue acusado de hacer a las tribunas el símbolo del Universitario de Deportes, el clásico rival del equipo blanquiazul.

La decimoquinta y antepenúltima jornada del Clausura fue cerrada este martes también con un empate de 2-2 entre Comerciantes Unidos y ADT, dos equipos que buscan alejarse de la zona de descenso.

El lunes, Sporting Cristal retomó el liderato del torneo tras golear por 5-0 a Cajamarca y llegar a 31 puntos, los mismos que Sport Huancayo, que venció por 2-0 a Melgar, pero con mejor diferencia de goles.

De esa manera, estos equipos desplazaron al tercer puesto a Universitario de Deportes, que el domingo venció por 1-3 al Atlético Grau y llegó a 30 puntos.

Sin embargo, la U jugará este miércoles en casa un partido postergado de la fecha anterior contra Sport Boys que lo puede devolver a la cima del torneo.