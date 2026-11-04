ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 00:45

Un gol del ecuatoriano Eryc Castillo sella el triunfo de Alianza Lima sobre Cienciano

Imagen sin descripción

Lima, 3 nov (EFE).- Un gol del ecuatoriano Eryc Castilo le permitió a Alianza Lima derrotar este martes por 1-0 al Cienciano y avanzar hasta la quinta posición del Torneo Clausura del fútbol peruano, con tres puntos menos que los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo, cuando faltan dos fechas para la finalización de la competencia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El atacante ecuatoriano conquistó su anotación a los 72 minutos de juego, tras un partido cerrado y con muy pocas ocasiones de gol, pero con un gran despliegue físico de ambos equipos.

En los minutos finales del encuentro se produjeron incidentes entre fanáticos y dirigentes del Alianza con el entrenador del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, quien tras ser expulsado fue acusado de hacer a las tribunas el símbolo del Universitario de Deportes, el clásico rival del equipo blanquiazul.

La decimoquinta y antepenúltima jornada del Clausura fue cerrada este martes también con un empate de 2-2 entre Comerciantes Unidos y ADT, dos equipos que buscan alejarse de la zona de descenso.

El lunes, Sporting Cristal retomó el liderato del torneo tras golear por 5-0 a Cajamarca y llegar a 31 puntos, los mismos que Sport Huancayo, que venció por 2-0 a Melgar, pero con mejor  diferencia de goles.

De esa manera, estos equipos desplazaron al tercer puesto a Universitario de Deportes, que el domingo venció por 1-3 al Atlético Grau y llegó a 30 puntos.

Sin embargo, la U jugará este miércoles en casa un partido postergado de la fecha anterior contra Sport Boys que lo puede devolver a la cima del torneo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia
Ver más

Te puede interesar