Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

El astro Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, de 41 años, al servicio del Al-Nassr FC saudí, anunció su retiro de la selección de Portugal a través de un mensaje audiovisual en las redes sociales.

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“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla”, empezó diciendo en un vídeo publicado en su perfil en Instagram.

El madeirense realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de setiembre.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Goleador histórico de selecciones

El anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su dilatada y exitosa etapa con el equipo nacional de Portugal deja huérfano al fútbol de selecciones de su máximo artillero histórico.

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El delantero de Madeira, que debutó como internacional absoluto en 2003 y ganó la Eurocopa 2026 y dos Liga de Naciones, logró en los 234 partidos que disputó un total de 146 tantos, veinte más que el argentino Leo Messi, que también dijo adiós a la Albiceleste el pasado octubre con un balance de 126 dianas en 208 encuentros.

Completa el podio histórico el gran referente del fútbol de Irán, Ali Daei, con 108 tantos, al que siguen el indio Sunil Chhetri, con 95, el belga Romelu Lukaku, con 94, el polaco Robert Lewandowski, con 92, y el inglés Harry Kane, con 91.

Completan el top diez el malasio Mokhtar Dahari (89), el emiratí Ali Mabkhout (85) y el hispano-húngaro Ferenc Puskas (84), que precede al brasileño Neymar (80).