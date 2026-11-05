El de Diego Gómez es candidato a “Gol del mes” en la Premier League

El pasado 18 de octubre, Brighton & Hove Albion venció por 5-0 a Crystal Palace, por la séptima ronda de la temporada 2026/27 de la Premier League.

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En aquella ocasión, el gol de mediacancha del paraguayo Diego Alexander Gómez Amarilla (23 años) recorrió el mundo, por su espectacularidad.

La Premier League emitió la lista de los candidatos al “Gol del mes”, por lo que el Brighton posteó: “¿No hace falta votación, ¿verdad?”, con la imagen del mundialista paraguayo y el video.

No vote needed, surely? 😅



Diego's stunning strike from halfway 🆚 Palace is up for Premier League Goal of the Month! 🇵🇾💫 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 5, 2026

“¡El espectacular disparo de Diego desde el centro del campo contra el Palace está nominado al ‘Gol del mes’ de la Premier League!”, destacan Las Gaviotas.

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Los otros grandes goles que están a consideración de los aficionados para la votación a través de la página oficial de la Premier League (www.premierleague.com) fueron señalados por: Abdoul Ouattara (Ipswich 2-1 Fulham), Jeremy Doku (Liverpool 0-3 Manchester City), Rayan Cherki (Liverpool 0-3 Manchester City), Sven Botman (Coventry 4-1 Newcastle), James Maddison (Spurs 3-1 Coventry), Mathys Tel (Chelsea 0-2 Spurs) y Evanilson (Manchester United 0-3 Bournemouth).