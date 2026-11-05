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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 06:55

El exinternacional suizo Ramón Vega oficializa su candidatura a la presidencia de la FIFA

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Ginebra, 5 nov (EFE).- El exjugador de fútbol suizo Ramón Vega, antiguo jugador de equipos como el Tottenham Hotspur o el Grasshoppers, ha oficializado su candidatura a presidir la FIFA, con vistas a la elección de 2027 a la que hasta ahora sólo se postulaba Gianni Infantino, responsable del organismo desde 2016.

Por EFE
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"Tras más de una década de preparación, anuncio formalmente mi candidatura a la presidencia de la FIFA en 2027", señaló en su cuenta oficial en X el antiguo defensa central, hijo de emigrantes españoles en Suiza, quien además adjuntó en la red social su programa de actuación.

Según Vega, el fútbol "se encuentra en una encrucijada decisiva", y ante ello prometió "tolerancia cero ante una dirección que ha humillado la pasión de 5.000 millones de aficionados en todo el mundo e insultado la dignidad, la dedicación y la integridad de los que consagran su vida a este hermoso deporte".

El exjugador asegura que está dispuesto a defender "la integridad, la gente y el futuro del fútbol", aportando "la mentalidad de un jugador, la disciplina de un defensa y décadas de experiencia, desde el terreno de juego hasta los despachos".

También declaró que su candidatura no busca "prolongar la guerra" en el seno de la FIFA -donde los planes comerciales de Infantino y algunas otras polémicas decisiones han dividido a las distintas confederaciones-, sino "ponerle fin".

Infantino, muy criticado especialmente desde las federaciones europeas, aspira pese a ello a ser reelegido como presidente del máximo órgano rector del fútbol mundial en la asamblea que celebrará el 18 de marzo del próximo año en Rabat, la capital marroquí.

Diversas federaciones -de las 211 que votarán en la asamblea- han anunciado que no apoyan la reelección de Infantino hasta 2031, incluida la de su país, Suiza.

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