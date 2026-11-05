Familia de De Miguel agradece el apoyo recibido: "Jesús deja un vacío imposible de llenar"

En un comunicado leído a los medios de comunicación este jueves por el representante del jugador, Manuel Hernández, en el tanatorio de la pequeña localidad de Navahermosa (Toledo, centro de España), localidad en la que será enterrado esta tarde el futbolista, la familia quiso agradecer en estos momentos difíciles "todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto" que están recibiendo tras el fallecimiento de Jesús, futbolista del CD Tenerife.

"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando", continuó el comunicado de la familia, que dio las gracias a todas las personas que "se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes" que trasladaron sus condolencias y les acompañaron en "este momento tan doloroso".

En este sentido, la familia aseguró que "sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas" es algo que siempre llevarán con ellos, tras lo cual pidió "desde el máximo respeto" que se preserve su intimidad y la de todas las personas que les acompañan en estos momentos.

"Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere", solicitó la familia de De Miguel, que afirmó que entiende el cariño, el interés y las muestras de apoyo que ha despertado su pérdida, porque "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él".

La familia concluyó el mensaje dando las gracias "por quererle, por recordarle" y por acompañarles.

El madrileño Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División) y la misa funeral se va a celebrar a las 15.00 horas (14.00 GMT) de este jueves en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa, de donde es originaria su familia.