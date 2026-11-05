Flamengo se aproxima al título y Corinthians sigue en zona de descenso

Con su victoria 3-1 sobre el Gremio, Flamengo llegó a los 76 puntos, seis más que el Palmeiras, que este jueves recibirá al Remo (19:30), penúltimo y a punto de descender. Tras esta fecha, a ambos les quedarán cuatro partidos por disputar.

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“Hicimos el partido que preparamos. Imponer el ritmo, empezar fuerte y no acomodarnos con el 1-0. Hicimos lo que teníamos que hacer, luego controlamos el partido. El objetivo del Flamengo es conquistar todos los puntos y después hacer cuentas”, declaró su volante italiano Jorginho, clave en la formación rojinegra.

El Gremio, de los paraguayos Mathías Villasanti y Fabián Cornelio Balbuena, vuelve a quedar en zona de descenso con 37 puntos, uno menos que su archirrival Inter de Porto Alegre, el primero fuera de ella.

Samuel Lino aprovechó una gran asistencia del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y abrió el marcador en el Maracaná en el minuto 20. En el 28’, Pedro fue asistido por el colombiano Jorge Carrascal tras una gran jugada de éste en la que dejó a varios rivales por el camino, para poner el 2-0. El propio Pedro marcó el tercer gol del Fla en el descuento de la primera mitad al tomar un rechace del portero Gabriel Grando tras un disparo de Samuel Lino.

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Este último fue el vigésimo tanto de Pedro en el Brasileirão, en el que es el segundo máximo anotador detrás del colombiano Kevin Viveros, del Athletico Paranaense, que tiene 21 goles. El ghanés Francis Amuzu, con un gran lanzamiento de falta, descontó para el Gremio en el minuto 69.

Corinthians sigue en descenso

El Corinthians, del entrenador neerlandés Clarence Seedorf, sigue en zona de descenso al empatar 0-0 en su visita al São Paulo.

El clásico paulista, disputado en la Vila Belmiro, el estadio del Santos, tuvo oportunidades en ambas porterías, aunque finalmente no hubo goles. “Lucharemos hasta el final, nunca den por muerto al Corinthians. Nos vamos tranquilos, con un punto”, dijo el lateral argentino Fabrizio Angileri, sel Timão.

El resultado deja al Corinthians como el primer equipo en zona de descenso con 37 puntos, a uno del Inter de Porto Alegre, mientras que el São Paulo es décimo.

Victoria del Vasco de visita

También este miércoles, el Vasco da Gama derrotó 3-1 de visita al Athletico Paranaense y puso fin a 28 años sin vencer al elenco de Curitiba a domicilio.

El colombiano Stiven Mendoza adelantó al Paranaense en el minuto 22 desde fuera del área, aunque en una gran segunda mitad el Vasco dio vuelta el marcador en apenas seis minutos.

Un autogol del colombiano Juan Felipe Aguirre (61’) puso el empate 1-1 y Bruno Duarte (63’) y Gabriel Pereira (67’) sentenciaron la victoria vascaína.

El colombiano Kevin Viveros fue expulsado con roja directa en el minuto 77 por pisar en la barriga de Cuiabano y no podrá jugar en la próxima fecha, en la que el Furacão enfrentará al Flamengo. Con la derrota, el Paranaense pierde la posibilidad de empatar a 57 puntos con el Cruzeiro, tercero, y es quinto.

El Vasco, por su lado, respira y se coloca decimotercero con 41 unidades, cuatro por encima de la zona de descenso. También respira el Botafogo, que ganó 1-0 en casa al Atlético Mineiro con un tanto de Edenilson y toma cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso.