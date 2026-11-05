La vuelta de Quique y el reencuentro de Luis García con el Alavés, actractivos en Sevilla

El técnico madrileño firmó por el Sevilla mediada esa temporada tras la destitución del uruguayo Diego Alonso con un equipo muy hundido en la clasificación al que logró reflotar en la segunda parte de LaLiga para que mantuviera la categoría, pese a lo cual no quiso ampliar su vinculación.

Ahora el conjunto hispalense, de la mano de Luis García Plaza, que se ganó el corazón también de la afición vitoriana, anda mucho más desahogado en su caminar por el torneo -sexto clasificado con diecisiete puntos- aunque sufrió un traspiés el pasado domingo en Getafe, dónde salió derrotado (3-1) tras irse al descanso 0-1 y efectuar una mala segunda mitad.

García Plaza, quien reconoce que tiene un gran recuerdo de su etapa como técnico del Alavés, tiene para este partido una nueva baja, la del delantero Gerard 'Peque' Fernández, quien sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, dolencia que le tendrá de ausente del equipo varias semanas.

El futbolista catalán se une así a las ausencias ya sabidas de otro dos lesionados, el central brasileño Marcao Teixeira y el extremo Miguel Sierra, además del centrocampista Manu Bueno, quien fue expulsado el domingo en Getafe y debe cumplir un partido de suspensión.

Sí que podrá jugar el central Kike Salas, quien ha tenido trabajo específico varios días de esta semana pero que ya se ejercita con normalidad, mientras que el delantero Isaac Romero, quien también salió con molestias del encuentro del domingo, iba algo mas retrasado en su recuperación, aunque este jueves ya se entrenó con el grupo en la sesión que se desarrolló en el propio Sánchez-Pizjuán.

El preparador sevillista, por contra, destacó en su comparecencia de prensa que tenía dudas sobre la participación del medio georgiano Giorgi Kochorashvili, quien fue compañero de Jesús de Miguel en el Castellón y que le ha pedido permiso para ausentarse de la sesión para estar este jueves en el funeral del delantero del Tenerife, fallecimiento que le tiene muy afectado, independientemente de la 'paliza' que se pegará en el viaje de ida y vuelta desde Toledo.

El Deportivo Alavés, por su parte, tiene este viernes una oportunidad para alejar los fantasmas de la zona baja de la clasificación en LaLiga EA Sports. Llega a esta duodécima jornada tras un nuevo aplazamiento del choque de Copa del Rey ante el Anaitasuna, con motivo en esta ocasión del fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.

Quique Sánchez Flores contará con todo su equipo disponible a excepción de los lesionados de larga duración Mikel Rodríguez y Facundo Garcés.

El primer objetivo del plantel vasco es dejar de lado el 6-1 recibido en el Spotify Camp Nou en la pasada jornada, que colocó a los babazorros en el puesto undécimo de la clasificación, pero a solo dos puntos del descenso.

Desde la salida de Luis García Plaza del banquillo de Vitoria, el duelo de este viernes será la primera vez que se crucen en el camino el técnico y el conjunto alavesista. Y lo mismo ocurrirá con el guipuzcoano Jon Guridi, que recaló en el conjunto hispalense este verano después de cuatro temporadas en Vitoria.

Ya son siete los partidos sin ganar que suma el Glorioso y continúa sin hacerlo a domicilio en este curso.

Además encadena dos encuentros con malas sensaciones ante Málaga y Barça, por lo que Quique Sánchez Flores deberá dar con la tecla para conseguir un golpe de efecto de su equipo y podría pasar por modificar el ‘once’ inicial.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Ejuke, Fofana, Félix Correia; y Stassin.

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Jonny, Abde; Ibáñez, Blanco, Aleñá; Boyé y Mariano.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.