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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 22:52

Palmeiras aplasta al Remo con sello paraguayo y queda a tres puntos de la cima del líder

El jugador Vitor Roque, de la SE Palmeiras, celebra su gol contra el equipo del C Remo, durante un partido válido por la trigésima cuarta jornada del Campeonato Brasileño, Serie A, en el estadio Nubank Parque.
El jugador Vitor Roque, de la SE Palmeiras, celebra su gol contra el equipo del C Remo, durante un partido válido por la trigésima cuarta jornada del Campeonato Brasileño, Serie A, en el estadio Nubank Parque.CESAR GRECO

El Palmeiras firmó este jueves una exhibición contundente al golear por 6-1 al Remo en el estadio Nubank Parque. Con este arrollador triunfo, el ‘Verdão’ de Sao Paulo alcanza las 73 unidades, se consolida en la segunda posición y se mantiene como el único perseguidor directo del líder Flamengo (76 puntos), dejando la lucha por el título al rojo vivo a solo cuatro jornadas para el final.

Por ABC Color
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Demolición en un solo tiempo y protagonismo guaraní

La máquina comandada por el técnico portugués Abel Ferreira no dio tregua y liquidó el expediente en los primeros 45 minutos. Con una ventaja parcial de 4-0, el estratega aprovechó el complemento para dosificar esfuerzos pensando en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa do Brasil ante el Vasco da Gama.

Lea más: El Brighton vence al Getafe con protagonismo de Diego Gómez

El encuentro tuvo un fuerte acento paraguayo: Gustavo Gómez lideró desde el fondo la zaga del Palmeiras con autoridad antes de ser sustituido en el segundo tiempo por Alexander Barboza. A su vez, Mauricio Magalhães Prado brilló logrando firmar el tercer tanto del compromiso, mientras que Antonio Galeano formó parte del banquillo de expectativa en el conjunto visitante del Remo.

Lluvia de goles y la gran final anticipada en el horizonte

El festival ofensivo del local se completó con un doblete del colombiano Arias (quien abrió la cuenta a los 3 y 13 minutos), el tanto de Mauricio (minuto 20), un autogol de Marcelinho validado por el VAR, la anotación del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y el sello definitivo de Felipe Anderson. El Remo, penúltimo en la tabla y acosado por el fantasma del descenso, apenas pudo descontar al cierre de la primera mitad con José Welison.

Con el ‘Fla’ habiendo cumplido su tarea al vencer el miércoles por 3-1 al Gremio —en un duelo donde destacó Pedro con un doblete que lo deja a un tanto del máximo artillero Kevin Viveros—, la distancia en la cumbre se redujo nuevamente a solo tres puntos. Todo apunta a una final anticipada el próximo sábado 21 de noviembre, cuando el Palmeiras reciba en casa al Flamengo en el marco de la trigésimo sexta y antepenúltima jornada, un choque que promete definir el destino del Brasileirão.

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