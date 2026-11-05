Palmeiras aplasta al Remo con sello paraguayo y queda a tres puntos de la cima del líder

Demolición en un solo tiempo y protagonismo guaraní

La máquina comandada por el técnico portugués Abel Ferreira no dio tregua y liquidó el expediente en los primeros 45 minutos. Con una ventaja parcial de 4-0, el estratega aprovechó el complemento para dosificar esfuerzos pensando en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa do Brasil ante el Vasco da Gama.

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El encuentro tuvo un fuerte acento paraguayo: Gustavo Gómez lideró desde el fondo la zaga del Palmeiras con autoridad antes de ser sustituido en el segundo tiempo por Alexander Barboza. A su vez, Mauricio Magalhães Prado brilló logrando firmar el tercer tanto del compromiso, mientras que Antonio Galeano formó parte del banquillo de expectativa en el conjunto visitante del Remo.

🚨GOOOL! 🇵🇾 Mauricio!



Palmeiras [3] - 0 Remo pic.twitter.com/WK55EIjnvE — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 5, 2026

Lluvia de goles y la gran final anticipada en el horizonte

El festival ofensivo del local se completó con un doblete del colombiano Arias (quien abrió la cuenta a los 3 y 13 minutos), el tanto de Mauricio (minuto 20), un autogol de Marcelinho validado por el VAR, la anotación del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y el sello definitivo de Felipe Anderson. El Remo, penúltimo en la tabla y acosado por el fantasma del descenso, apenas pudo descontar al cierre de la primera mitad con José Welison.

Con el ‘Fla’ habiendo cumplido su tarea al vencer el miércoles por 3-1 al Gremio —en un duelo donde destacó Pedro con un doblete que lo deja a un tanto del máximo artillero Kevin Viveros—, la distancia en la cumbre se redujo nuevamente a solo tres puntos. Todo apunta a una final anticipada el próximo sábado 21 de noviembre, cuando el Palmeiras reciba en casa al Flamengo en el marco de la trigésimo sexta y antepenúltima jornada, un choque que promete definir el destino del Brasileirão.