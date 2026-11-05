Portugal agradece a Cristiano su legado tras la despedida de la selección

El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, destacó la forma en que el futbolista Cristiano Ronaldo (41 años) representó al país e inspiró a sus compatriotas, y le trasladó el apoyo de los portugueses ante una decisión cuya dificultad emocional reconoció.

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El primer ministro, Luis Montenegro, agradeció en las redes sociales las aportaciones del delantero y aseguró que seguirá siendo un referente internacional de Portugal fuera de los terrenos de juego.

La ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, también destacó su trayectoria y su contribución a la difusión del nombre del país.

El expresidente Marcelo Rebelo de Sousa se sumó a los reconocimientos con una nota de gratitud personal, mientras que el secretario general del Partido Socialista, José Luis Carneiro, destacó la capacidad del futbolista para inspirar a las nuevas generaciones y ampliar sus aspiraciones.

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Desde Madeira, el archipiélago atlántico donde nació Ronaldo, el presidente del Gobierno regional, Miguel Albuquerque, expresó el orgullo por su trayectoria y por haber dado a conocer internacionalmente su tierra natal. El líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, agradeció asimismo su dedicación y sus éxitos deportivos.

Jesús dice que le pidió continuar

En el ámbito deportivo, el seleccionador portugués, Jorge Jesús, afirmó en declaraciones a Canal 11 que había pedido a Ronaldo que continuara en el equipo nacional, aunque señaló que debía respetar su voluntad.

El técnico explicó que ambos habían abordado esa posibilidad antes de su primera convocatoria y destacó la condición del delantero como referente para los jóvenes y para la selección.

El exseleccionador Fernando Santos, con quien Portugal conquistó la Eurocopa de 2016 y la Liga de las Naciones de 2019, recordó los éxitos compartidos y también las dificultades que atravesaron, y subrayó su respeto y amistad hacia el jugador.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, destacó la dimensión de Ronaldo como símbolo nacional y aseguró que su vinculación con la selección perdurará más allá de su carrera internacional.

Entre sus compañeros, Pepe agradeció lo vivido juntos; Bruno Fernandes recordó la oportunidad de jugar junto a su ídolo de infancia, y Diogo Dalot destacó el camino que abrió para quienes le sucedieron.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó su influencia mundial y un legado que trasciende los resultados deportivos.

Ronaldo, de 41 años, anunció su despedida mediante un vídeo difundido en las redes sociales. Cierra una trayectoria de 23 años con Portugal, con 234 partidos, 146 goles y tres títulos: la Eurocopa de 2016 y las Ligas de las Naciones de 2019 y 2025.