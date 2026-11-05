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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 16:45

"Vine para jugar la Copa Libertadores", dice Vozinha ante dudas sobre futuro en Colo Colo

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Santiago de Chile, 5 nov (EFE).- El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' manifestó este jueves su deseo de jugar la próxima Copa Libertadores, en la antesala a un partido decisivo en el que Colo Colo podría conquistar su título 35 de la liga chilena, este domingo, ante Ñublense.

Por EFE
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"Vine con la intención de jugar la Libertadores, pero mi foco está en la semana, que es muy importante para Colo Colo", dijo el meta africano en conferencia de prensa.

Con la atención puesta en la posibilidad de campeonar de forma anticipada al cierre del torneo, el futuro del guardameta de 40 años también encuentra protagonismo, aunque él mismo afirmó que "se decidirá después, no estoy pensando eso".

"Tenemos que pensar en el próximo partido. Está la oportunidad de ser campeones y vamos a pelear para eso. Sabemos que en el fútbol todo puede pasar, pero estamos enfocados y podemos conseguir el objetivo en ese partido", añadió.

La permanencia de 'Vozinha' en el Cacique para la temporada 2027, no obstante, tiene un componente contractual.

El jugador firmó un contrato por seis meses, que vencerá en diciembre próximo, y que contempla una cláusula de extensión automática si disputa al menos el 50 % de los minutos que juegue el equipo en el período establecido en el acuerdo.

Actualmente, el guardameta registra 450 minutos en cancha y el cálculo contempla que a Colo Colo le restan 540 minutos de juego considerando los cuatro partidos de liga más los dos de la semifinal de la Copa Chile, de los cuales tendría que ser titular en tres y jugar al menos 45 minutos más.

Alcanzarlo no parece tan complicado ahora como hace unos meses atrás, pues a su llegada el técnico de los albos, el argentino Fernando Ortiz, no le ofreció una continuidad bajo el arco que ahora parece más afianzada.

"Mi adaptación ha ido bien. El inicio siempre es difícil, pero ahora estoy mucho mejor", reconoció.

Todo parece indicar que 'Vozinha' afrontará el tramo final del campeonato como titular del conjunto albo, que es líder de la liga con 58 puntos y diez de ventaja sobre su escolta, Universidad de Chile.

La primera oportunidad de coronarse será en esta fecha 27, en la visita que el Cacique hará al cuadro de Ñuble, que pelea sus opciones por escalar a posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana.

"No pensamos en si salimos campeón en casa o afuera. Nosotros tenemos ese objetivo, pero sabemos que tenemos que trabajar día a día con el foco de mejorar. Vamos a hacer de todo para que el partido salga bien", aseguró el meta.

El caboverdiano añadió que "el campeonato chileno es muy difícil. Todos los adversarios juegan un buen fútbol, muy dividido".

Para Vozinha ganar la liga con Colo Colo representaría su primer título absoluto fuera de su país, tras haber conquistado un campeonato con el Mindelense y una Copa Chipre con el AEL Limassol.

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