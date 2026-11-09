Abren vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla para la final de la Sudamericana

"Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta final en nuestra casa. Por eso (...) ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico", expresó el presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva.

Igualmente, la compañía dispondrá de aviones Boeing 787 Dreamliner, los más grandes de su flota con una capacidad de 291 pasajeros cada uno, los días 19, 22 y 23 de noviembre para cubrir la ruta Buenos Aires–Bogotá–Buenos Aires.

Avianca agregó seis vuelos entre el 20 y 22 de noviembre para la ruta Bogotá-Barranquilla, que son adicionales a los más de 200 semanales que operan en ese trayecto.

"Con vuelos directos desde Buenos Aires hacia Barranquilla, la incorporación del Boeing 787 y el refuerzo sobre nuestras más de 200 frecuencias semanales a la ciudad, demostramos con hechos nuestra capacidad para conectar a la región, impulsar el turismo y hacer posibles los grandes eventos que mueven a América Latina", expresó Oliva.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Boca ya alzó el trofeo dos veces, en 2004 y 2005, y si vence al 'Galo' en Barranquilla se transformará con tres conquistas en el mayor ganador de la competición.

Mientras tanto, el Mineiro, que ganó la Copa Libertadores en 2013 frente al Olimpia, fue subcampeón del torneo el año pasado, pero nunca ha podido levantar el trofeo de la Sudamericana, que se juega desde 2002.