Dan Burn reemplaza a Guéhi en la convocatoria de Inglaterra

Guéhi no pudo concluir este domingo el encuentro de la Premier League en el que su equipo perdió por 3-1 en el feudo del Nottingham con un problema de cadera, con lo que el técnico alemán ha recurrido a Burn, que ha sido once veces internacional tras debutar en marzo del pasado año.

Inglaterra, que se concentra este lunes en las instalaciones del Tottenham, recibirá a Croacia el jueves en Wembley y visitará a España en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el domingo, en dos encuentros que deben definir el primer y el segundo puesto del grupo A3.

España acumula doce puntos tras ganar los cuatro partidos que ha jugado e Inglaterra nueve tras perder en la primera jornada ante el cuadro de Luis de la Fuente y ganar los tres siguientes. Si no vence al cuadro balcánico y la Roja se impone en Praga a la República Checa la primera plaza quedará sentenciada.