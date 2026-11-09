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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 14:55

El español Carlos Vicens, nuevo entrenador del Lyon

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París, 9 nov (EFE).- El Olympique de Lyon anunció este lunes la contratación del español Carlos Vicens, discípulo de Pep Guardiola, como entrenador de su primer equipo para lo que resta de temporada y la siguiente.

Por EFE
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Vicens, 43 años, que formó parte del cuerpo técnico del Manchester City a las órdenes de Guardiola, ha sido el elegido por el club francés para sustituir al franco-luso Paolo Fonseca, que sin previo aviso se marchó para entrenar al Sporting de Portugal.

El Lyon indicó en un comunicado que con Vicens pretende dar continuidad a su proyecto deportivo puesto que "su planteamiento de juego, su exigencia y la importancia que da al desarrollo de los jugadores corresponden plenamente a las orientaciones del club".

El técnico español tendrá como adjunto a Mario Enguidanos, además de Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez y Ramiro Marin en su cuerpo técnico, en el que también se integrará el portugués Jorge Maciel, que era el número 2 de Fonseca y que dirigió los dos últimos partidos del equipo.

Vicens viviría su segunda experiencia como primer entrenador en un equipo profesional, tras haber entrenado al Braga entre mayo de 2025 y octubre de 2026.

En su primera temporada en el club luso alcanzó la semifinal de la Liga Europa, la final de la Copa de la Liga y fue cuarto en el campeonato portugués, pero tras encadenar tres derrotas fue destituido en la siguiente.

Jugador hasta los 27 años, cuando se retiró por una recurrente lesión de tobillo, comenzó a entrenar en equipos de su Mallorca natal hasta que en 2017 se incorporó al City de Guardiola, al que había enviado su currículum por la admiración que sentía por el técnico catalán.

Tras ocuparse de las divisiones inferiores, recaló en los sub-18 como primer entrenador y ganó la 'Youth Cup'. Luego se incorporó al cuerpo técnico del primer equipo, en el que se ocupó de las jugadas de estrategia, con un balance positivo, ya que el City marcó 21 goles y solo recibió uno en acciones a balón parado.

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