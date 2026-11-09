El Sassuolo destituye a Alberto Aquilani

"El club agradece al entrenador y a su cuerpo técnico el compromiso y la profesionalidad demostrados al frente del equipo 'neroverdi', y les desea la mejor de las suertes en el futuro", señaló el club.

El técnico italiano, de 42 años, llegó al banquillo del Sassuolo en junio de 2026, en su primera experiencia al frente de un equipo de la Serie A, y regresó así a un club en el que ya había jugado durante su carrera como futbolista.

Aquilani, nacido en Roma en 1984, fue internacional absoluto con Italia en 38 ocasiones y disputó el Mundial de Brasil 2014.

Como centrocampista jugó en el Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina y Sporting de Portugal. También pasó por el fútbol español, donde defendió la camiseta del Las Palmas durante la temporada 2017-2018.

El club canario lo incorporó en agosto de 2017 por dos temporadas, aunque el descenso a Segunda División propició la rescisión de su contrato en julio de 2018.

Tras retirarse como futbolista en 2019, inició su carrera en los banquillos en las categorías inferiores del Fiorentina.

Allí dirigió al equipo sub-18 y posteriormente al conjunto Primavera, con el que conquistó tres Copas Italia consecutivas y dos Supercopas.

En junio de 2023 asumió el mando del Pisa, en la Serie B, antes de dirigir al Catanzaro, al que llevó hasta la quinta posición y al 'playoff' de ascenso, donde cayó eliminado frente al Monza.

La derrota por 3-0 del pasado sábado ante el Roma le arrastró a su despido al frente del banquillo de Sassuolo.

Según adelantaron medios locales, uno de sus principales sustitutos podría ser Roberto D'Aversa, que entrenó en el tramo final de la temporada pasada al Torino.