Enzo Alves se incorpora con la sub-17 a la espera de concretar el alcance de sus molestias

Alves, hijo del exfutbolista brasileño del Real Madrid Marcelo, se notó un problema en el psoas durante el partido del Juvenil A frente al Rayo Vallecano, por lo que tuvo que ser sustituido en la primera parte.

A la espera de que las pruebas médicas determinen con más detalle la lesión, el delantero se ha unido al grupo que dirige David Cubillo para iniciar la concentración, informaron fuentes de la Real Federación Española de Fútbol.

España va a prepararse esta semana en Las Rozas y el día 16 viajará a Doha, la capital catarí, donde se estrenará en Mundial ante China el día 20.

Los otros dos partidos de la fase de grupo son ante Fiyi el día 23 y ante Marruecos, el 23.

Alves es uno de los estandartes de la selección, integrado por 21 futbolistas, aunque Cubillo ha incorporado cuatro jugadores para reforzar los entrenamientos.

El Mundial sub-17 masculino es el único título que no luce en las vitrinas del fútbol español en sus distintas categorías.

El campeonato avalado por la FIFA, que se prolongará hasta el 13 de diciembre, contará con la participación de 48 selecciones.