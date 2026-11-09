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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 14:50

La Federación venezolana y el Cruyff Institute anuncian acuerdo para formación en fútbol

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Caracas, 9 nov (EFE).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este lunes un acuerdo con el Johan Cruyff Institute para mejorar la gestión de este deporte en el país suramericano a través de programas internacionales para la formación de profesionales en las áreas administrativas, financieras, comerciales, jurídicas, tecnológicas y de gestión en los clubes.

Por EFE
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"Esta alianza con el Johan Cruyff Institute busca acercarlos a conocimientos, experiencias y herramientas que les permitan asumir nuevas responsabilidades y aportar su talento a las organizaciones de nuestro país", señaló el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en nota de prensa.

Esta colaboración, de acuerdo a la federación, contempla una propuesta académica en Negocios y Administración del Fútbol, con alternativas formativas dirigidas a quienes desempeñan funciones en clubes, asociaciones, academias, y también a aquellas personas interesadas en incorporarse profesionalmente a este sector.

El gerente de Admisiones y Alianzas del Cruyff Institute, Román Pascual, aseguró que Venezuela fue elegida para formar parte de este programa porque es un mercado "que tiene mucho potencial".

"Estamos logrando cumplir la misión que nos dejó Johan Cruyff, nuestro fundador; y la mejor manera de ayudar a la profesionalización del país es estar con el ente que regula su fútbol y dotarles de esas herramientas necesarias para poder gestionarlo correctamente", añadió, de acuerdo a la nota de prensa.

El Johan Cruyff Institute cuenta con ciclos formativos, grados universitarios, másters y cursos especializados relacionados con la industria del deporte, con sedes en España, México, Perú y Países Bajos.

La FVF sostuvo que estos programas de formación se desarrollarán de manera híbrida, entre los virtual y lo presencial en su sede en Caracas, contemplando alternativas de seguimiento a distancia para facilitar la participación de estudiantes de otras regiones del país.

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