Los Tigres de la colombiana Ilana Izquierdo abren la liguilla como favoritos ante Pumas

Izquierdo lidera el medio campo del equipo que entrena el español Pedro Martínez, uno de los más dinámicos del certamen.

Los Tigres visitarán a los Pumas en el partido de ida de cuartos de final, una serie que tendrá su juego de vuelta el próximo sábado en el estadio Universitario, en Monterrey, Nuevo León.

Las Pumas intentarán contrarrestar la ofensiva de Tigres, la tercera mejor de la competencia que es liderada por la venezolana Deyna Castellanos y la veterana Stephany Mayor; para ello tienen el talento de la costarricense Priscila Chichinlla en el centro del campo y su triplete en ataque integrado por las estadounidenses Stephanie Ribeiro y Angelina Hix y por la australiana Emily Gielnik.

El mismo día el Guadalajara, que dirige el español Antonio Contreras, intentará imponer su jerarquía en su viaje para enfrentar a Juárez FC en el primer juego de esta serie.

El reto para Chivas está en romper con la seguridad defensiva de Juárez, el equipo menos goleado de la competencia gracias a su última línea que es comandada por la española Rocío Gálvez.

Juárez pagará la visita al Guadalajara el próximo sábado.

Los juegos de ida de los cuartos de final continuarán el miércoles con el choque entre el campeón América y el Toluca.

A pesar de terminar como líder de la competencia, América recibirán primero a Toluca debido a que el Estadio Azteca, donde deberían de jugar la vuelta como local, ya está comprometido con un espectáculo el próximo domingo.

No obstante, el América, en el que militan la española Irene Guerrero y la brasileña Geyse, máxima goleadora del certamen, es el favorito.

También el miércoles, el Monterrey, uno de los equipos con más opciones al título, abrirá su serie con su visita al Pachuca, de Charlyn Corral, designada mejor delantera mundial del año en la pasada ceremonia del Balón de Oro.

En el juego de vuelta las Rayadas recibirán a las Tuzas el próximo domingo.

- Martes 10.11: Pumas UNAM-Tigres UANL y Juárez FC-Guadalajara.

- Miércoles 11.11: Pachuca-Monterrey y América-Toluca.