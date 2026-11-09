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Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2026 - 07:50

Mourinho pierde a 18 futbolistas en el parón de selecciones

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Madrid, 9 nov (EFE).- Un total de 18 jugadores del Real Madrid fueron convocados por sus respectivas selecciones para la fecha FIFA que se extiende desde este lunes hasta el 17 de noviembre, por lo que Jose Mourinho se quedará solamente con seis hombres del primer equipo disponibles en Valdebebas.

Por EFE
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La portería es el área menos afectada por el parón de selecciones. Thibaut Courtois ya confirmó que renunciaba a jugar con Bélgica los partidos de la Liga de Naciones para centrarse en su recuperación, por lo que seguirá en Madrid. Andrey Lunin tampoco ha sido convocado con Ucrania.

En defensa, se quedan en Madrid Antonio Rüdiger, que dejó la selección alemana tras el Mundial, y Álvaro Carreras, no incluido en los planes de Luis de la Fuente para España, quien sí se lleva a Dean Huijsen y Marc Cucurella para la Liga de Naciones, como el resto de equipos europeos. Trent Alexander-Arnold viaja con Inglaterra, al igual que hará su compañero Jude Bellingham.

Konaté estará con la Francia de Zinedine Zidane, así como Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, que vuelve a la lista después de perderse el anterior parón de selecciones para hacer la pretemporada que no pudo completar en verano. Denzel Dumfries también ha sido llamado por Xavi Hernández para la selección de Países Bajos.

En cuanto al centro del campo, Mourinho no podrá trabajar con ninguno de sus jugadores. Además de los franceses y los ingleses, Uruguay juega dos partidos amistosos contra Argentina y República Dominicana, y Fede Valverde estará con su selección. Arda Güler participará con Turquía en la Liga de Naciones, así como Bernardo Silva con Portugal.

Thiago Pitarch, como Carlos Espí, ha sido llamado por David Gordo para España sub-21, que disputa dos amistosos. La delantera también se queda sin representantes en la Ciudad Real Madrid. Vinícius y Endrick viajarán con Brasil para otros dos encuentros amistosos, frente a Japón y Singapur.

Por su parte, Brahim Díaz jugará con Marruecos dos encuentros de clasificación para la Copa África de 2027, ambos contra Níger. En el caso de Yan Diomande, el rival de Costa de Marfil, su selección, será Gambia.

Además, siguen en la enfermería Raúl Asencio, recuperándose de la fractura por estrés que sufrió en su tibia derecha, y Rodrygo Goes. Ambos han entrenado en solitario, pero no con el grupo. Ferland Mendy, quien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria de Mourinho, y Éder Militao, que ya ha sido titular, sí que podrían sumarse a las reducidas sesiones del técnico portugués.

El Real Madrid volverá a jugar el sábado 21 de noviembre (21.00 horas), inaugurando una serie de tres partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu, ante Celta, PSV Eindhoven (en Liga de Campeones) y Alavés.

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