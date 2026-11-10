Aramburu y Yangel encabezan la convocatoria de Venezuela para jugar ante Euskadi

Además de Aramburu y Yangel, el seleccionador de la 'Vinotinto', Oswaldo Vizcarrondo, ha citado a otros 26 futbolistas para sus dos compromisos de esta ventana internacional, frente a Euskadi y Rusia, este último programado para el próximo martes en Krasnodar.

Completan la convocatoria los porteros Cristopher Varela, Frankarlos Benítez, José Contreras y Miguel Silva; los defensas Adrián Cova, Adrián Palacios, Christian Makoun, Luis Balbo, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero y Yordan Osorio; los centrocampistas Cristian Cásseres, Daniel Pereira, Jeferson Caraballo, Marco Libra, Sebastián Mendoza, Telasco Segovia y Yerson Chacón; y los delanteros Eduard Bello, Gleiker Mendoza, Jefferson Savarino, Jesús Ramírez, Kevin Kelsy, Luifer Hernández, Matías Lacava y Robinson Flores.

La selección venezolana se ejercitará estos días en diferentes campos de Euskadi antes de completar su preparación el viernes con una sesión matinal en las instalaciones del Athletic Club en Lezama.