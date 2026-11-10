El Brujas intenta recuperar en los despachos el liderato de la liga belga

El reglamento de la federación belga exige que los clubes profesionales inscriban al menos seis futbolistas que hayan pasado tres temporadas completas o 36 meses, consecutivos o no, en un equipo belga antes de cumplir los 23 años.

Sin embargo, el Anderlecht sólo inscribió a cinco jugadores que cumplían esos requisitos. El club de Bruselas ha reconocido el error, que atribuye a cambios de última hora en la convocatoria, pero sostiene que no influyó en el desarrollo del encuentro, ya que no utilizó a todos sus suplentes.

La federación belga ha confirmado la irregularidad y el Brujas ha presentado formalmente una reclamación ante el Consejo Disciplinario del Fútbol Profesional, que deberá examinar el caso en un plazo de 30 días.

El Anderlecht se arriesga a perder el punto conseguido, aunque esa sanción no implica necesariamente que el Brujas reciba los tres puntos de la victoria, una decisión que podría ser recurrida ante el Tribunal Belga de Arbitraje Deportivo.

Si prospera su reclamación y se le adjudica la victoria, el Brujas, segundo con 28 puntos, sumaría dos adicionales y recuperaría el liderato, actualmente en manos del Union Saint-Gilloise, con 29.

El encuentro ya había terminado rodeado de polémica por el arbitraje del tanto del empate del Anderlecht, marcado por Mihajlo Cvetkovic en el minuto 58 tras un forcejeo con Brandon Mechele que el árbitro, Jasper Vergoote, y el VAR no consideraron motivo suficiente para anular el gol.

El entrenador del Brujas, Ivan Leko, acusó al colegiado de querer convertirse en el protagonista del encuentro, mientras que el capitán, Hans Vanaken, pidió directamente suprimir el VAR.

"Esto es sencillamente ridículo, no tiene ningún sentido. Francamente, no entiendo para qué sirve el VAR. Habría que suprimirlo", declaró Vanaken, autor del primer gol del encuentro, en declaraciones a la televisión DAZN.

La fiscalía de la federación belga de fútbol dispone de siete días para decidir si abre un procedimiento disciplinario contra el entrenador y el capitán del Brujas por sus críticas al arbitraje, que podrían acarrearle, llegado el caso, desde una advertencia o una multa hasta una suspensión.