James Hill, del Bournemouth, se une a la convocatoria de Inglaterra

Hill, de 24 años y con experiencia previa en la sub-20 y sub-21, ayudará al grupo ante la baja de Ezri Konsa, central del Arsenal, que no podrá participar contra los croatas este jueves, aunque sí se le espera en el segundo encuentro frente a España, que se disputará este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, ya tuvo que hacer un cambio en su convocatoria original cuando Marc Guéhi, aquejado de una lesión en la cadera, tuvo que darse de baja. Su lugar en el grupo lo ocupó Dan Burn.

A falta de dos partidos para que termine la fase de grupos, en el C de la Liga A, Inglaterra es segunda de grupo, a tres puntos de España, ya clasificada para octavos, y con una ventaja de seis respecto a los croatas. La República Checa dirigida por Santi Denia cierra la tabla, sin puntos.