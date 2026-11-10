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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 09:40

La leyenda del Real Madrid Raúl González dirige primera sesión como técnico del Oviedo

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Oviedo (España), 10 nov (EFE).- La leyenda del Real Madrid y de la selección española Raúl González completó este martes su primer entrenamiento como nuevo técnico del Real Oviedo, de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), equipo al que llega como sustituto de Julián Calero.

Por EFE
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Raúl, que tras su extensa carrera en el conjunto merengue, jugó en Alemania, Catar y Estados Unidos, llega al banquillo del conjunto del norte de España, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Pachuca mexicano.

El técnico carbayón, que anteriormente dirigió al Real Madrid juvenil y al Real Madrid Castilla (filial), encabezó una sesión que duró hora y media y en el que tuvo las bajas de Dani Calvo y Chris Ramos por lesión, además de un Enzo Pérez que ya está entrenándose con la selección española sub-19.

Raúl estuvo acompañado por David Fernández y Agustín Lleida, director deportivo y director general, respectivamente.

El Real Oviedo, que tras 13 jornadas está a un punto del 'playoff' y a seis del ascenso directo a Primera, viene de ganar al Cádiz a domicilio y este sábado (Carlos Tartiere, 20.00 GMT) se enfrentará a otro recién descendido como el Girona, equipo que suma los mismos puntos que los carbayones.

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