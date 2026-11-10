La leyenda del Real Madrid Raúl González dirige primera sesión como técnico del Oviedo

Raúl, que tras su extensa carrera en el conjunto merengue, jugó en Alemania, Catar y Estados Unidos, llega al banquillo del conjunto del norte de España, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Pachuca mexicano.

El técnico carbayón, que anteriormente dirigió al Real Madrid juvenil y al Real Madrid Castilla (filial), encabezó una sesión que duró hora y media y en el que tuvo las bajas de Dani Calvo y Chris Ramos por lesión, además de un Enzo Pérez que ya está entrenándose con la selección española sub-19.

Raúl estuvo acompañado por David Fernández y Agustín Lleida, director deportivo y director general, respectivamente.

El Real Oviedo, que tras 13 jornadas está a un punto del 'playoff' y a seis del ascenso directo a Primera, viene de ganar al Cádiz a domicilio y este sábado (Carlos Tartiere, 20.00 GMT) se enfrentará a otro recién descendido como el Girona, equipo que suma los mismos puntos que los carbayones.