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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 07:30

Tom Brady deja el Birmingham City

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Londres, 10 nov (EFE).- La leyenda de la NFL Tom Brady ha terminado su colaboración profesional con el Birmingham City, actual líder del Championship (Segunda división inglesa).

Por EFE
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El ganador en siete ocasiones de la Super Bowl se convirtió en accionista minoritario del club en agosto de 2023, a través de una asociación con los dueños, Knighthead Capital Management. La mayor parte del rol de Brady en el club era asistir como consejero.

"El Birmingham City le expresa su sincera gratitud a Tom Brady por su ayuda al club durante los últimos tres años. Ha sido increíble tener a alguien con la experiencia de Tom y su pasión asociada al club y queremos seguir construyendo en eso desde el campo de entrenamiento a la comunidad de Birmingham", dijo el club inglés en un comunicado.

Desde su retirada, Brady ha actuado como analista en la cadena estadounidense FOX, además de haber hecho inversiones en el equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders y en el de la WNBA Las Vegas Aces.

El Birmingham City es el actual líder del Championship, con 29 puntos en quince jornadas, los mismos que el Middlesbrough y el Stoke City.

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