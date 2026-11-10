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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 13:40

Vicens, nuevo entrenador del Lyon se marca como objetivo "entrar en la Liga de Campeones"

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París, 10 nov (EFE).- El español Carlos Vicens dirigió este martes su primer entrenamiento al frente del Lyon, antes de comparecer ante los medios de comunicación a los que relató su experiencia a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City y su ambición de clasificar al equipo para la Liga de Campeones.

Por EFE
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"La ambición es acabar lo más arriba posible, clasificarse para la Liga de Campeones, sabiendo que habrá que trabajar duro para conseguirlo. Pero no vamos a abandonar las otras competiciones, habrá que estar bien en Copa de Francia y en Liga Europa, donde podemos acabar en el top-8", señaló.

"Pero más allá de los resultados, jugar bien y hacer felices al público por nuestro fútbol, es muy importante para mi", agregó.

Vicens, que vivirá su segunda experiencia al frente de un equipo tras haber entrenado año y medio al Braga portugués, compareció acompañado del director técnico del Lyon, Michael Gerliger, que desveló que habló con Guardiola antes de cerrar su fichaje.

"Cuando hablas con Guardiola es sobre todo un monólogo. Pero fue muy positivo, me contó como trabajaron juntos, sobre todo en las jugadas a balón parado. Me dijo que Carlos es una buena persona y me aconsejó avanzar en las negociaciones con él", señaló.

"Tuve la suerte de trabajar con Pep. Es alguien que no para de reflexionar a la manera de mejorar. Me trasmitió esa voluntad permanente de progresar. Me gusta el fútbol ofensivo, los equipos que presionan alto y que juegan con personalidad", aseguró.

Vicens reconoció la dificultad de llegar a un club en plena temporada, más aun cuando llevaba una buena trayectoria antes de la salida de Paolo Fonseca con destino al Sporting de Portugal.

"Vamos a proseguir con el mismo estilo", dijo el técnico, que en el Braga jugó con tres centrales pero que aseguró que se adaptará a la filosofía del Lyon de cuatro defensas.

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